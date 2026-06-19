À la une de ce samedi : gastronomie créole, collision de trains, Mondial-2026, rétro, chats à Jakarta et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 20 juin 2026 : - Gastronomie : ces établissements font rayonner la cuisine réunionnaise dans l'Hexagone et ailleurs dans le monde - Royaume-Uni : un mort et des dizaines de blessés dans une collision de deux trains - Mondial-2026 : Team USA triomphe face à l'Australie et file en seizièmes - La rétro de la semaine : bac 2026, France-Sénégal, les Bleus victorieux, procès de Didier Robert et fortes chaleurs - Indonésie : "aimés du prophète", les chats errants prolifèrent à Jakarta - La pa Météo France i di, sé zot i di - samedi avec un front froid (Photo www.imazpress.com)

Rougail saucisse, bonbons piment, samoussas ou encore gâteau patate. Bien loin des côtes réunionnaises, des entrepreneurs originaires de l'île ou amoureux de sa culture font découvrir les saveurs du péi à travers des restaurants, services traiteurs, bars et food trucks. De l'Hexagone aux États-Unis en passant par le Portugal, la gastronomie réunionnaise continue de séduire bien au-delà de l'océan Indien.

Une collision vendredi de deux trains de passagers près de Bedford, au nord de Londres, a fait un mort et des dizaines de blessés dont 11 "très grièvement", selon les services de secours qui ont dépêché d'importants moyens.

Un deuxième pays organisateur en seizièmes de finale: au lendemain de la qualification du Mexique, les États-Unis ont rejoint vendredi le prochain tour de la Coupe du monde 2026 en battant sans trembler une Australie dépassée à Seattle (2-0).

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 juin au vendredi 19 juin 2026 :

• Lundi 15 juin - Début des épreuves du bac 2026 : 12.170 candidat.e.s vont philosopher à La Réunion

• Mardi 16 juin - Coupe du monde 2026 de foot : jour de gloire pour la France ou défaite face au Sénégal, à la Réunion les supporters sont divisés

• Mercredi 17 juin - Mondial-2026 : la France réussi ses débuts et bat le Sénégal 3 à 1, Mbappé nouveau recordman de buts en bleu

• Jeudi 18 juin - Affaire des loyers payés par la Région : jour de jugement pour Didier Robert, le parquet a requis 6 mois ferme sous bracelet électronique

• Vendredi 19 juin - Fortes chaleurs : dans l'Hexagone on adapte les horaires de cours, à La Réunion on laisse suer les élèves, les enseignants et les agents

Avec plus d'un million et demi de chats errants, souvent nourris par une population complaisante, la capitale indonésienne a du mal à faire face à une population animale qui prolifère, malgré des programmes de stérilisation.

Pour ce samedi 20 juin 2026, la matinée démarre encore agréablement avant qu'un front froid vienne troubler la journée. L'après-midi, le ciel s'assombrit avec quelques averses sur les pentes est, et la dégradation s'intensifie en soirée sur la façade ouest et sud-ouest avec de bonnes averses. Le vent bascule du nord-ouest au sud durant la nuit, avec des rafales pouvant grimper jusqu'à 80 km/h sur la côte ouest et au Maïdo. La mer devient forte avec une houle qui atteint 3m50 dans la nuit.