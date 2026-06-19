À retenir ce soir : hiver austral, fermeture d'un établissement, rapatriement de défunt, Air Austral et Mpox

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 19 juin 2026 : - Hiver austral : un front froid sur La Réunion ce samedi avec de la houle et des vents forts dans son sillage - Sainte-Marie : fermeture administrative de l'établissement "Chez Momo" pour trafic de stupéfiants - "Nous avons dû attendre 21 jours" : le parcours éprouvant des familles réunionnaises pour rapatrier un proche décédé dans l'Hexagone - Transport aérien : les finances de la compagnie Air Austral retournent dans le vert - Mpox : trois nouveaux cas importés de Madagascar signalés à La Réunion

Un front froid "piloté par une dépression qui circule au niveau de 40°S (plus connu comme les 40èmes rugissants)" remonte sur La Réunion samedi soir, 20 juin 2026, indique Météo France. Au programme : pluies temporairement modérées sur une large façade sud-ouest du département et accélération du vent à l'arrière du front dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche en journée.

Ce vendredi 19 juin 2026, la préfecture informe de la fermeture administrative de l'établissement "Chez Momo" situé à Sainte-Marie. Des investigations menées par la gendarmerie de La Réunion ont révélé des activités liées à un trafic de stupéfiants. Le gérant s’expose à une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amendes.

Ce dimanche 21 juin 2026, après trois semaines d'attente, la dépouille de Gaëlle Preto retrouvera enfin La Réunion. Derrière cette histoire familiale se cache une réalité bien connue : chaque année, des familles réunionnaises confrontées au décès d'un proche dans l'Hexagone doivent faire face à de nombreuses démarches administratives, des délais parfois longs et des coûts pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros.

Ce vendredi 19 juin 2026, la compagnie aérienne de La Réunion, Air Austral, a fait le point sur sa santé financière. Au terme de son exercice fiscal FY26 (du 1er avril 2025 au 31 mars 2026), la compagnie annonce un retour à des résultats positifs et confirme ainsi sa trajectoire vers la "croissance rentable".

Trois nouveaux cas importés de Madagascar ont été signalés à La Réunion. Le bilan à date de ce vendredi 19 juin 2026 est de 20 cas identifiés sur le territoire depuis le début de l’année, indique Santé publique France (SPF). Il s’agissait de 15 cas importés et de 5 cas autochtones (dont 3 cas de transmission secondaire à partir d’un cas importé). Les cas importés étaient tous des hommes, ayant séjourné à Madagascar.