Journée internationale des droits des femmes : le CHU se mobilise pour la santé féminine

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le CHU de La Réunion organise ce jeudi 5 mars 2026 une journée d'information et de sensibilisation ouverte au grand public sur son site de Bellepierre à Saint-Denis. (Photos sly/www.imazpress.com)

L'objectif de cette manifestation : mettre en lumière les enjeux spécifiques de la santé des femmes à travers des stands, des conférences et des temps d'échanges.

Dès 9 heures ce matin, le hall d'accueil de l'établissement est investi de stands consacrés à la prévention, au dépistage et au bien-être. Des professionnels de santé ainsi que des associations locales sont présentes pour informer et échanger avec les visiteurs.

Une conférence gratuite était également proposée. Plusieurs spécialistes y ont abordé différentes thématiques liées à la santé des femmes : la consommation d’alcool, les maladies cardiovasculaires, les violences gynécologiques ou encore les conséquences des violences sur la santé. Des interventions ont aussi permis de mettre en avant les parcours inspirants de femmes engagées dans les domaines de la science et de la santé.

Cette journée se terminera à 15 heures, par la réalisation d’une œuvre collective, accompagnée d’une intervention musicale.

Cette initiative s’inscrit dans une série d’actions menées par le CHU et le Groupe Hospitalier Est Réunion tout au long de la semaine pour sensibiliser le public aux droits des femmes et à leur santé.

