Journée mondiale de la respiration : un forum organisé à Saint-Denis et en ligne

À l’occasion de la Journée mondiale de la respiration, la Mutualité de La Réunion a organisé ce vendredi 10 avril 2026 un Forum de la Respiration, en format hybride, à Saint-Denis et en ligne. L'un des derniers événements prévus dans le cadre d'une semaine d’actions proposées sur toute l'île, avec comme ambition de "remettre le souffle au cœur des vies des Réunionnais.es". (Photo Muta Réunion) (Photos Muta Réunion)

"Respirer est un geste naturel, et pourtant il influence chaque jour notre équilibre". Nous respirons plus de 20.000 fois par jour, avec un impact direct sur le stress, le sommeil, l’énergie ou la concentration.

Le Forum de la Respiration 2026, organisé par la Mutualité de La Réunion, a permis au grand public de découvrir plusieurs façon de respirer. Au total, 37 ateliers ont été proposés, animés par des professionnels de l'île et d'Hexagone, ainsi que par des bénévoles formés.

"Ces temps ont permis aux participants de ressentir, expérimenter et s’approprier des techniques simples, directement mobilisables au quotidien", explique Muta.

- Une dynamique en pleine expansion -

Depuis 2022, plus de 10.000 Réunionnais.es ont déjà découvert ces pratiques dans le cadre du programme "Respirons la Santé". Portée par la Mutualité de La Réunion, il se déploie dans les écoles, les entreprises, les espaces naturels, mais aussi en ligne, avec pour objectif de rendre ces pratiques accessibles à tous.

"Si respirer est naturel, prendre le temps de découvrir une respiration choisie constitue une véritable opportunité : mieux se connaître, mieux se réguler et agir sur son équilibre".

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