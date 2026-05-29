Journée mondiale sans tabac : 600 réunionnais décèdent chaque année à cause du tabagisme

600 réunionnais décèdent chaque année à cause du tabagisme. La consommation de tabac est la première cause de mortalité évitable et tue à long terme 1 fumeur sur 2. Organisée chaque année par l’Organisation mondiale de la Santé le 31 mai, la Journée mondiale sans tabac rappelle les dangers du tabac pour la santé et la société. Cette année, le thème "Démasquons les tactiques de séduction" alerte sur les stratégies marketing développées pour attirer les jeunes. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour les personnes souhaitant arrêter de fumer et/ou vapoter des dispositifs d’aide et d’accompagnement par des professionnels de santé, soutenus par l’ARS La Réunion, sont proposés à tous, adultes comme jeunes.

Le tabac est un facteur de risque avéré pour de nombreuses pathologies graves, notamment des cancers (poumon, gorge, bouche, lèvres, pancréas…), mais aussi des maladies cardio-vasculaires et des affections respiratoires chroniques comme la Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Pourtant, il est toujours temps d’arrêter de fumer : même lorsqu’il intervient tardivement, le sevrage tabagique apporte des bénéfices importants et rapidement mesurables pour la santé.

- Le vapotage et les puffs à La Réunion : protégeons nos enfants ! -

Les données s’inscrivent dans les tendances nationales observées par l’enquête EnCLASS 2024. Si le tabagisme quotidien diminue chez les jeunes, la progression du vapotage invite à rester vigilants face aux nouvelles formes de consommation et de dépendance à la nicotine et ses dérivés.

- 9,5% des lycéens déclarent un usage quotidien de tabac et/ou de cigarette électronique, dont 2,6 %

utilisent les deux produits chaque jour (EnCLASS 2024)

- Près de 9% des jeunes réunionnais de 17 ans fument quotidiennement en 2023 contre 21% en 2017



- 16% des réunionnais de 18 ans et + fument quotidiennement en 2024 contre 21% en 2021



-58% des jeunes réunionnais de 17 ans ont déjà expérimenté la vape contre 57 % en hexagone

Si les cigarettes électroniques jetables, appelées « puffs », ont été interdites en février 2025, de nouveaux dispositifs quasi identiques ont émergé. Présentant certes une dangerosité moindre que les cigarettes et autres produits de tabagisme, ces produits ne sont pourtant pas sans risquepour la santé.

Par ailleurs, ces dispositifs aux arômes sucrés et au marketing particulièrement attractif, favorisent l’initiation à la nicotine chez les adolescents et cherchent à créer une dépendance. Il s’agit en effet de créer un marché captif qui nourrira les ventes des industriels du tabac, souvent derrière ces nouveaux modes de consommation de la nicotine.

La nicotine agit directement sur le cerveau en développement des jeunes et peut créer une dépendance. Le vapotage expose également les utilisateurs à l’inhalation de substances chimiques dont les effets à long terme restent encore insuffisamment connus.

- Et si vous arrêtiez de fumer / vapoter ? Les dispositifs pour vous accompagner -

Avec un accompagnement de professionnels de santé formés et une prescription de traitements nicotiniques de substitution adaptée, il est possible d’arrêter durablement en 6 mois à 12 mois. Les solutions pour accompagner les personnes souhaitant arrêter de fumer ou de vapoter sont nombreuses :

• consultations de tabacologie dans les établissements de santé ou au sein des CSAPA,

• accompagnement par des professionnels de santé de proximité (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes …),

• accompagnement via la plateforme téléphonique de Tabac Info Service, 39 89.

- La lutte contre le tabac, un enjeu de santé majeur -

La lutte contre le tabagisme est une des priorités de l’ARS La Réunion. Différentes actions sont menées, notamment :

• Le lancement de l’appel à projets annuel « Prévention et lutte contre les addictions », aux côtés de ses partenaires, pour soutenir les actions de lutte contre le tabac particulièrement des programmes de prévention en milieu scolaire, la mise en place des lieux sans tabac et des actions de communication/sensibilisation en direction du grand public.

• Le développement d’une offre de soins renforcée en tabacologie. Dès le second semestre 2026, l’expérimentation portée par l’Association des tabacologues enthousiastes de l’île de La Réunion, permettra d’améliorer l’accompagnement des fumeurs grâce à un parcours de soins coordonné associant professionnels de santé de proximité, tabacologues et suivi personnalisé sur plusieurs mois.

• La signature par l’ARS de la charte « Institution sans tabac », aux côtés de la CGSS. Depuis l’année dernière, l’Agence s’engage au quotidien à agir pour protéger la santé de son personnel, des visiteurs et des usagers.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté forte de réduire l’exposition à la fumée de tabac, en cohérence avec les missions de santé publique portées par l’ARS.

