Les Journées réunionnaises des tortues marines reviennent à Kelonia

La 28ème édition des Journées réunionnaises des Tortues Marines se tient ces samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026, à Kélonia, à Saint-Leu. L’occasion d'en savoir plus sur la protection des tortues marines et de leurs habitats. (Photos DR Kélonia / Réunion des Musés Régionaux)

Le temps d’un week-end, venez découvrir, ou redécouvrir l’observatoire des tortues marines. De 9 heures à 18 heures, de nombreuses animations seront organisées, pour les petits et les grands.

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L'entrée est affichée à 6 euros ou gratuite si vous portez un vêtement, un bijou ou un tatouage tortue, ou si vous venez à vélo. L'entrée vous sera également offerte pour l'achat d'un des nouveaux tee-shirts collector JTM 2026.

- Au programme -

Pour les enfants jusqu'à 12 ans, la tortue gonflable fera des heureux. Ils pourront également rencontrer la mascotte Kélo, qui animera les deux journées. Un stand de maquillage, des jeux lontan sont aussi au programme.

Des ateliers scientifiques (malle pédagogique, VR) et autres animations ludiques variées (coloriages, etc.) seront proposées. Les visiteurs pourront également participer au quiz consacré à la biologie des tortues afin de tenter de remporter de nombreux lots.

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