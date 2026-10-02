Kalash et Triangle des Bermudes à Expobat à Saint-Paul

Kartel Prod donne rendez-vous au public réunionnais le samedi 10 octobre 2026 au Parc Expobat de Saint-Paul pour une nouvelle édition de Kartel Urban Live, qui réunira notamment Kalash, Triangle des Bermudes, avec Junior en première partie. À quelques jours de l’événement, l’organisation se prépare à accueillir jusqu’à 10 000 personnes pour cette soirée qui s’annonce comme l’un des grands rendez-vous urbains de cette fin d’année à La Réunion selon le communiqué de presse de Kartel Prod. (photo www.imazpress.com)

Après plusieurs éditions ayant rassemblé un public nombreux à l’Expobat, Kartel Prod poursuit le développement de son concept Kartel Urban Live avec une production d’envergure : grande scène, écrans géants, dispositif son et lumière, effets scéniques et organisation adaptée à l’accueil de plusieurs milliers de spectateurs.

L’événement du 10 octobre réunira sur une même scène Kalash et le Triangle des Bermudes, deux univers particulièrement suivis par le public réunionnais.