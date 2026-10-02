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Kalash et Triangle des Bermudes à Expobat à Saint-Paul

  • Publié le 2 octobre 2026 à 16:44
  • Actualisé le 2 octobre 2026 à 17:02
kalash

Kartel Prod donne rendez-vous au public réunionnais le samedi 10 octobre 2026 au Parc Expobat de Saint-Paul pour une nouvelle édition de Kartel Urban Live, qui réunira notamment Kalash, Triangle des Bermudes, avec Junior en première partie. À quelques jours de l’événement, l’organisation se prépare à accueillir jusqu’à 10 000 personnes pour cette soirée qui s’annonce comme l’un des grands rendez-vous urbains de cette fin d’année à La Réunion selon le communiqué de presse de Kartel Prod. (photo www.imazpress.com)

Après plusieurs éditions ayant rassemblé un public nombreux à l’Expobat, Kartel Prod poursuit le développement de son concept Kartel Urban Live avec une production d’envergure : grande scène, écrans géants, dispositif son et lumière, effets scéniques et organisation adaptée à l’accueil de plusieurs milliers de spectateurs.

L’événement du 10 octobre réunira sur une même scène Kalash et le Triangle des Bermudes, deux univers particulièrement suivis par le public réunionnais.

Musique, Culture, Saint-Paul

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