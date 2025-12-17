Karaté : six Réunionnais en or lors de la 6th Ambassador’s Cup de Maurice

Je vous fait part d’un événement qui s’est passé Le dimanche 14 décembre 2025 à Maurice, un groupe de karatéka de La Réunion a participé à une compétition Internationale : la 6th Ambassador’s Cup de Maurice. Résultat : six champions dont un double titre en kata et combat de Cédric Crescence. Nous publions ci-dessous les résultats (Photo : Japan karaté Association)



Belle participation de la délégation de 12 réunionnais de La Japan karaté Association (JKA) à Maurice emmenée par Sensei Denis FANIO et Sensei MDG.

Résultat : six champions dont un double titre en kata et combat de Cédric Crescence.

- Bruc Victor 2ème en combat

- Imaho-Ichiza Mathis 3ème/7 en kata et 3ème/7

- Maurin Indy 1er/7 en combat

- Amandine Levi 1er/3 en Kata

- Sensei Denis Fanio 1er/3 en Kata

- Tutune Jean marie 1er en combat seul dans sa catégorie et 2ème/3 en kata

- Sinamalé Armand 3ème/13 en combat

- Sinama Yannick 2ème/ 13 en combat

- Sensei Cédric Crescence 1er en combat et en kata /13 participants dans la catégorie.