Karaté : six Réunionnais en or lors de la 6th Ambassador’s Cup de Maurice

Je vous fait part d’un événement qui s’est passé Le dimanche 14 décembre 2025 à Maurice, un groupe de karatéka de La Réunion a participé à une compétition Internationale : la 6th Ambassador’s Cup de Maurice. Résultat : six champions dont un double titre en kata et combat de Cédric Crescence. Nous publions ci-dessous les résultats (Photo : Japan karaté Association)
Belle participation de la délégation de 12 réunionnais de La Japan karaté Association (JKA) à Maurice emmenée par Sensei Denis FANIO et Sensei MDG.
- Bruc Victor 2ème en combat
- Imaho-Ichiza Mathis 3ème/7 en kata et 3ème/7
- Maurin Indy 1er/7 en combat
- Amandine Levi 1er/3 en Kata
- Sensei Denis Fanio 1er/3 en Kata
- Tutune Jean marie 1er en combat seul dans sa catégorie et 2ème/3 en kata
- Sinamalé Armand 3ème/13 en combat
- Sinama Yannick 2ème/ 13 en combat
- Sensei Cédric Crescence 1er en combat et en kata /13 participants dans la catégorie.