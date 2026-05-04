[PHOTOS] Karaté Kyokushin : la Réunionnaise Kahina Naze sur la plus haute marche du podium au Japon

Le dojo Pierre Grondin, basé à Sainte-Clotilde et pionnier du Kyokushin à La Réunion, confirme sa progression sur la scène internationale au Japon, où Kahina Naze est montée sur la plus haute marche du podium. Lors d’un tournoi organisé à Ichinomiya, les Réunionnais ont su s’imposer face à une concurrence japonaise réputée pour son exigence. (Photos : D.R)

Kahina Naze s’illustre en remportant la première place, tandis qu’Erwan Elisabeth et Aurélien Chérimont décrochent chacun une médaille d’argent. Salima Naze, engagée également, s’incline au premier tour après un combat engagé.

Ces résultats font la fierté du club et marquent une première historique pour le dojo, qui monte pour la première fois sur des podiums au Japon. Une performance qui s’inscrit dans une dynamique positive : quelques semaines plus tôt, Kahina et Salima Naze avaient déjà brillé en Belgique, en remportant chacune leur catégorie.

Kahina Naze décroche la 1re place

Erwan Elisabeth s’offre une 2e place

Aurélien Chérimont monte également sur la 2e marche du podium

Salima Naze s’incline au 1er tour, après un engagement courageux

- "Les combattants japonais sont durs à battre, solides et très bien préparés -

Pour Sensei Boulerand Sébastien, ces résultats dépassent le simple cadre de la compétition.

Il raconte : "Les combattants japonais sont durs à battre, solides et très bien préparés : ils ont le Kyokushin dans l’ADN. Au-delà des résultats, qui sont avant tout le reflet de notre amour pour le Kyokushin et de notre motivation pour cette discipline, combattre ici est une expérience unique. Nous nous déplaçons aux quatre coins du monde, mais ici, c’est différent : c’est toute l’âme du Japon qui s’exprime sur le tatami".

Sébastien Boulerand ajoute : "Je suis très heureux de nos résultats. Je remercie tous les sempai, sensei, élèves du dojo ainsi que les parents, véritables combattants de l’ombre, pour leur engagement et leur soutien indispensables. Ces résultats appartiennent à tout notre dojo et, par extension, à notre organisation : KWF France ainsi qu’à l’Union Kyokushin Réunion".

"C’est un travail de fond mené avec différents clubs de l’île depuis de nombreuses années, et aujourd’hui nous en récoltons les fruits. Merci à tous."

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