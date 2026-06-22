Kick-boxing : la Réunionnaise Inayah Angalama Rubio médaillée de bronze à l'Open Alpen en Suisse

À seulement 15 ans, Inayah Angalama Rubio s'est illustrée en remportant la médaille de bronze lors du Open Alpen en Suisse, une référence internationale dans le monde du kick-boxing. La jeune Saint-Pauloise, licenciée à l'AOSG depuis l'âge de 5 ans, était sélectionnée au sein de l'équipe de France de kick-boxing (Photos : DR)

Face à une concurrence relevée venue de nombreux pays, la jeune athlète a su porter haut les couleurs de son club, de La Réunion et de la France.

Toutefois, "une blessure survenue durant la compétition a contraint Inayah Angalama Rubio à mettre un terme prématuré à son parcours", informe son oncle à Imaz Press. "Une décision difficile mais nécessaire pour préserver sa santé."

Malgré cet arrêt forcé, Inayah Angalama Rubio repart avec une médaille de bronze, "récompensant son engagement, son courage et le travail accompli depuis de nombreuses années".

Pour ses proches, "cette année marque également un cap symbolique pour la jeune championne. Dix années de boxe au sein de l'AOSG. Dix années d'apprentissage, de persévérance et de sacrifices qui lui ont permis de devenir l'une des figures prometteuses de sa discipline".

Déjà plusieurs fois championne, Inayah Angalama Rubio "incarne les valeurs du sport : le respect, le dépassement de soi et la détermination. Son parcours inspire aujourd'hui de nombreux jeunes sportifs réunionnais qui rêvent, eux aussi, de suivre ses traces" poursuit sa famille.

www.imazpress.com/[email protected]