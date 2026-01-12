L'agence France Travail de Saint-Denis Maréchal Leclerc déménage

L'agence France Travail de Saint-Denis, située actuellement au 357 rue du Maréchal Leclerc, change de nom et déménage à quelques pas de l'agence actuelle, au 353 rue Maréchal Leclerc à partir du lundi 19 janvier 2026 (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

A partir du lundi 19 janvier, l’agence France Travail Maréchal Leclerc devient France Travail Océan et déménage au 353 rue Maréchal Leclerc. Les demandeurs d’emploi et employeurs accompagnés par cette agence seront désormais accueillis à cette nouvelle adresse.

Les jeudi 15 et vendredi 16 janvier 2026, les services resteront accessibles mais uniquement en ligne pour permettre de bien accueillir le public dès le lundi 19 janvier, dans cette toute nouvelle agence.