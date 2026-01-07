TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

L'artiste Fred Ladauge est décédé à l'âge de 57 ans

  • Publié le 7 janvier 2026 à 14:33
  • Actualisé le 7 janvier 2026 à 15:23
EDF - coupure d'électricité - multiprise

L'artiste dionysien, Frédéric Ladauge, est décédé ce mardi 6 janvier 2026, ont annoncé ses proches ce mercredi. L'artiste était bien connu du milieu de la scène musicale et théâtrale. Il avait 57 ans. Depuis ce mardi matin, les hommages à un homme talentueux et plein d'humour se multiplient. La veillée se tiendra au 15 chemin Léona Revest à la Montagne ce jeudi 8 janvier à partir de 10h. (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Décès, Disparition

guest
0 Commentaires