L’association Chancegal organise la 13ème édition du Cinétoil’égalité

L’association Chancegal organise la 13e édition du Cinétoil’égalité, un festival de cinéma engagé dédié à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, en partenariat avec la Bobine Péi et Ciné Festival, acteurs majeurs cinématographiques à La Réunion à travers le dispositif Médiateurs de Cinéma. Nous publions le communiqué ci-dessous

À La Réunion, les inégalités entre les femmes et les hommes, les violences sexistes et sexuelles, ou encore les stéréotypes de genre restent des réalités vécues, dès le plus jeune âge. Face à ces enjeux, l’éducation à l’égalité constitue un levier essentiel de prévention et de transformation sociétale. C’est dans cette perspective que s’inscrit Cinétoil’égalité.

Tout au long de l’année scolaire 2025/2026, 70 établissements scolaires de La Réunion participent au dispositif. Les élèves visionnent une sélection de films et bénéficient d’un accompagnement pédagogique leur permettant de questionner les représentations, d’exprimer leurs perceptions et de développer leur esprit critique.

Au-delà des projections, ce sont des espaces de parole qui s’ouvrent, souvent rares, où les jeunes peuvent aborder des sujets tels que le consentement, les violences, les inégalités ou encore les normes sociales qui pèsent sur eux et elles. Certaines classes ont pu bénéficier notamment d’une intervention ciblée sur le monde du cinéma, leur apportant ainsi un point de vue pertinent sur l’aspect technique et artistique.

- Un outil concret pour prévenir les violences et déconstruire les stéréotypes -

Les films proposés ne sont pas choisis au hasard : ils permettent d’aborder des enjeux directement liés au quotidien des jeunes.

Pour les élèves de CM2 à 5e, Holà Frida (2025) met en lumière la construction d’une jeune fille (Frida Kahlo) libre et affirmée, interrogeant la place des femmes, le rapport au corps et à la différence.

Pour les élèves de la 4e au lycée, HLM Pussy (2024) aborde des sujets majeurs tels que le cybersexisme, les violences sexuelles et les mécanismes de solidarité face à ces situations.

Ces projections donnent lieu à des échanges avec des professionnelles, artistes et intervenantes, telles que Tatiana Patchama (20.04), Amandine Benintendi (23.04), Magalie Grondin (28.04) et Custine (28.04), permettant d’incarner les parcours et d’ouvrir le champ des possibles pour les jeunes.

- Un temps fort collectif dans les cinémas de l’île -

Le projet se clôture au mois d’avril 2026 (8h – 11h30) par plusieurs projections-débats dans les salles de cinéma de l’île :

• 20 avril – Cinépalmes Sainte-Marie

• 21 avril – Ciné Cambaie

• 23 avril – Ciné Grand Sud

• 28 avril – Ciné Cambaie

Pour cette 13e édition, près de 2000 participant·es sont attendu·es à travers l’ensemble des projections.

À travers Cinétoil’égalité, Chancegal ne propose pas seulement un événement culturel. L’association déploie un outil structurant d’éducation à l’égalité, au service des établissements scolaires et des acteurs éducatifs.

Cinétoil’égalité fait partie des évènements phares de l’association : véritable support de médiation, au travers des œuvres cinématographiques modernes, nous apportons un espace d’expression et de libération de la parole des jeunes sur des sujets d’égalité, de rapports aux autres et à soi dans une société jalonnée par des médias puissants et parfois intrusifs.