L'association Réunionnaise Pilon fait vibrer Nantes au rythme du "Maloya Kwir"

Ce jeudi 25 juin 2026, la salle de spectacle de La Locomotive à Nantes a vibré au son d’un maloya inédit. Porté par l'association LGBT réunionnaise Pilon, le projet "Maloya Kwir" a réuni sur scène des minorités de tous horizons pour une heure de partage, de résilience et de culture réunionnaise hors du commun. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Association Pilon)

Soutenu par l'association nantaise l’ACCOORD, ce spectacle d'une heure est l'aboutissement d'un projet profondément humain. Sur scène, "Maloya Kwir" rassemble des personnes de la communauté LGBT, des seniors isolés, des personnes porteuses de handicap, des femmes victimes de violences conjugales et des personnes touchées par le racisme.



Pendant six mois, à l'Académie des Camélias à La Réunion, les membres de l'association Pilon se sont réunis chaque jeudi.

Accompagnés par le groupe de maloya Milé, ils ont appris à apprivoiser le roulèr, le sati, le triangle, le piker et le kayamb. Pour la majorité de ces artistes d'un soir, ce spectacle à La Locomotive marquait non seulement leur toute première scène, mais aussi leur premier voyage à Nantes.

- Des chants traditionnels réinventés contre l'oubli et le rejet -

Le projet réinvente les chansons traditionnelles de La Réunion pour en faire le miroir de vies souvent passées sous silence. Le public nantais a ainsi pu découvrir une version bouleversante de Dodo Siya, revisitée par Madame Jocelyne, une senior du groupe : "Dodo dodo siya, la kaz bonom la mi dodo pa". À travers ces mots, elle raconte sa fuite d'un foyer maltraitant pour conquérir son indépendance et reconstruire sa vie.



Le spectacle aborde d'autres thématiques puissantes :



- L’exil forcé des personnes LGBT face au harcèlement et au rejet familial.

- La mémoire douloureuse des "Enfants de la Creuse".

- La perte d’un être cher et l’isolement familial



"Ce spectacle est une vraie façon de raconter nos maux et nos douleurs. C'est l'essence même du maloya", rappelle Terry Grimoire, fondateur de l’association Pilon.

- Un message universel d'identité et de transmission -

Face aux critiques de ceux qui refusent de voir des personnes LGBT faire du maloya ou des femmes s'emparer du roulèr, la troupe a répondu avec fierté sur scène, par la force de leur art. Le message est clair : l'héritage culturel appartient à tous les réunionnais, sans distinction de genre, d'orientation sexuelle ou de handicap.



Les artistes ont également tenu à adresser un clin d'œil fraternel au public local en dressant un parallèle avec l'identité bretonne de Nantes. Ils ont rappelé aux spectateurs que personne ne peut leur retirer leur culture, leur histoire et leur identité bretonne et qu'il en va de la responsabilité de chacun de préserver et transmettre cet héritage aux générations futures.



Prochain événement : Le Pique-nique Arc-en-ciel débarque pour la première fois en Europe !

Pour prolonger cette dynamique de partage et clôturer en beauté le Mois des Visibilités à Nantes, l'association Pilon organise son prochain grand rendez-vous en collaboration avec l'ACCOORD : le célèbre Pique-nique Arc-en-ciel.



C'est un tournant historique pour cette initiative phare de l'association. Organisé avec succès depuis quatre ans à La Réunion et depuis bientôt trois ans à l'Île Maurice, l'événement quitte pour la toute première fois l'océan Indien pour s'installer en Europe. L'association Pilon ne cache pas son ambition : exporter ce concept de visibilité et de convivialité dans le monde entier.

- Un grand repas partagé sous le signe de l'unité -

Le principe est simple et ouvert à tout le monde. Personnes LGBT, familles, amis, alliés et citoyens de tous horizons sont invités à se rassembler autour d'un grand repas partagé. Le mot d'ordre est la convivialité : chacun apporte une boisson ou un plat, et tout le monde partage ensemble, rit et danse dans une ambiance festive et familiale.



L'association lance un appel chaleureux à tous les Nantais et toutes les Nantaises, mais invite également tous les Réunionnais et toutes les Réunionnaises de France hexagonale à faire le déplacement pour ce moment unique de communion et de kréolité.



Quand ? Dimanche 5 juillet prochain, à partir de 12h00

Où ? Square de la Halvèque, Nantes

Principe : Entrée libre, repas et boissons partagés, couleurs et bonheur garantis !





