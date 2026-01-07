L'Etang-Salé : une jeune tortue verte retrouvée morte sur la plage

Une jeune tortue verte (Chelonia mydas) a été retrouvée échouée ce mercredi 7 janvier 2026 sur la plage à L’Étang-Salé. "Lors de sa récupération, une ligne de pêche était enroulée autour de l’une de ses nageoires, ce qui est vraisemblablement à l’origine de sa mortalité", note Kélonia. (Photo Kélonia)

La tortue "a été placée au froid dans l’attente d’une nécropsie, qui permettra de confirmer les causes du décès et d’alimenter le suivi scientifique des tortues marines à La Réunion", explique l'observatoire des tortues marines.

"Les engins de pêche abandonnés ou perdus en mer peuvent rester actifs et continuer à piéger des animaux marins, en particulier les tortues. Ce type d’enchevêtrement peut provoquer douleur et blessures, agir comme un garrot, gêner les déplacements, entraîner des infections et parfois empêcher l’animal de remonter respirer lorsqu’il reste accroché au fond", rappelle Kélonia.

"Chaque signalement compte : c’est grâce à vous que nous pouvons intervenir rapidement, améliorer nos connaissances et renforcer la protection des tortues marines. Pour signaler une tortue en détresse : 0262 43 43 43 ou 0692 65 37 98."