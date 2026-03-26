L’Hermitage : 7.800 mégots collectés par l'association Surfrider en une heure

L’antenne locale de l’ONG Surfrider Foundation a organisé une action de nettoyage citoyen sur le littoral de l'Hermitage ce samedi 21 mars 2026. 28 bénévoles ont arpenté 650 mètres de plage et arrière-plage pour ramasser les mégots qui malgré leur petite taille constituent un fléau dévastateur. 7.800 mégots ont été collectés en une heure.

"Un seul mégot contamine jusqu’à 500 litres d'eau et peut mettre plus de 10 ans à se dégrader ; le filtre, en acétate de cellulose (du plastique), se dégrade dans l'eau en micro et nanoparticules et libère dans l'océan plus de 2500 substances chimiques toxiques (mercure, ammoniac, nicotine, plomb, arsenic) qui sont ingérées par les animaux marins", rappelle l'association.

L’événement a réuni des participants âgés de 10 à 60 ans, incluant une délégation solidaire du foyer Arc-en-Ciel (Adapei Réunion), composée de 8 résidents et 2 encadrants éducatifs.

En seulement 1h15, 7.800 mégots ont été récoltés. "Ces données ont été transmises aux équipes « plaidoyer » de l’association qui agissent, à tous les niveaux, pour améliorer la situation sur les plages", explique l'association.

Pendant la collecte, les bénévoles ont mené une mission de sensibilisation auprès du public présent sur place et rappelé aux fumeurs deux gestes simples : la poubelle la plus proche ou le cendrier de poche.



