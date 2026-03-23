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L’Institut de Recherche pour le Développement mène une enquête sociologique sur l’alimentation des Réunionnais

  • Publié le 23 mars 2026 à 20:34
  • Actualisé le 23 mars 2026 à 21:52
précarite alimentaire

Afin de répondre aux défis de la transition nutritionnelle, sanitaire et environnementale à La Réunion, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) lance une enquête OR-ALIM (Observation et recherche sur l’alimentation) auprès des Réunionnais. La période d'enquête est ouverte de mars à juillet 2026 à La Réunion. Il s’agit d’une recherche sociologique à grande échelle sur l’alimentation locale, menée sous forme d’entretiens en face à face par des enquêteurs. Plus d'information ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Alimentation, IRD, La Réunion, OR-ALIM, Institut de recherche pour le développement

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