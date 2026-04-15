L’Université de La Réunion inaugure la Maison pour la science

L’Université de La Réunion, en partenariat avec l’Académie de La Réunion, a inauguré ce lundi 13 avril 2026 la Maison pour la science, lors d’une cérémonie organisée au Théâtre Canter. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Université de La Réunion)

Cet événement a rassemblé de nombreuses personnalités institutionnelles, témoignant de l’importance de ce projet pour le territoire :

- Jean-François Hoarau, président de l’Université de La Réunion

- Didier Roux, président de la Fondation La main à la pâte

- Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis

- Jean-François Nativel, conseiller départemental

- Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional

- Yacin Karim, IA-DAASEN Lycées et Enseignement supérieur

- Nathalie Infante, secrétaire générale pour les affaires régionales

- Brigitte Grondin Perez, directrice de la Maison pour la science de La Réunion

Inscrite dans le réseau national des Maisons pour la science, porté par la Fondation La main à la pâte en collaboration avec l’Académie des sciences et l’Académie des technologies, cette nouvelle structure vise à renforcer durablement la diffusion de la culture scientifique à La Réunion.

La Maison pour la science a pour mission d’accompagner les enseignants du premier et du second degré, de promouvoir des pratiques pédagogiques fondées sur l’expérimentation et de susciter l’intérêt des jeunes pour les sciences.

Dans un contexte marqué par des enjeux environnementaux, climatiques et technologiques majeurs, ce dispositif constitue un levier essentiel pour mieux comprendre les défis du territoire et y apporter des réponses adaptées.

Lieu de rencontre, d’échange et d’innovation, la Maison pour la science contribuera à renforcer les liens entre recherche, éducation et société, au bénéfice de l’ensemble des Réunionnais.