La CPME Réunion renouvelle ses instances et fixe son cap stratégique pour les entreprises de l’île

À l’issue d’un séminaire de travail et du premier Conseil d’administration de sa nouvelle mandature, la CPME Réunion a officialisé la composition de son nouveau bureau exécutif et adopté sa feuille de route stratégique pour les prochaines années. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le 26 mars 2026, un tiers des administrateurs de la CPME Réunion a été élu ou réélu lors de l’Assemblée Générale annuelle. Le même jour, le nouveau Conseil d’administration a désigné Pascal Plante comme Président de la CPME Réunion, succédant ainsi à Gérard Lebon.

Hier, mardi 15 avril 2026, le Président Pascal Plante a réuni l’ensemble des administrateurs et le Délégué Général pour un séminaire de travail suivi du premier Conseil d’administration de sa mandature. En introduction des travaux, il a rappelé ses priorités et placé la Boussole stratégique au cœur de son action.

Les administrateurs ont ensuite travaillé en ateliers, sous la conduite de Caroline Lim, afin d’approfondir chacun des axes de cette boussole et d’en dégager des priorités opérationnelles adaptées aux réalités des entreprises réunionnaises.

À l’issue de ces travaux, le Conseil d’administration a procédé à l’élection du nouveau

Bureau exécutif du syndicat :

- Président: Pascal Plante – Entreprise de conseils et formation

- Trésorier: Gérard Lebon – Entreprises de commerce

- Secrétaire Confédéral: Jade Thiaw-Kine – Groupe Excellence

- Vice-Présidente Artisanat: Caroline Lim – Authentik BBQ

- Vice-Président Commerce: Jean-Charles Bertrand – Mafate Café

- Vice-Présidente Industrie & BTP: Laure apavou – Golden Square

- Vice-Président Services: Alexandre Attie – AB Consultants

Ce nouveau Bureau, composé de chefs d’entreprise issus des principaux secteurs d’activité de l’île, a pour ambition de faire de La Réunion un territoire d’entrepreneurs, d’innovation et d’ouverture vers l’océan Indien et le monde.

Dans un contexte d’instabilités multiples, la CPME Réunion affirme la nécessité d’un cap clair pour les entreprises. Ce cap, elle souhaite le partager avec tous les décideurs publics locaux et nationaux, les organisations socio-économiques et l’ensemble des Réunionnais.

La Boussole stratégique adoptée repose sur quatre points cardinaux :

1. Renforcer la justice économique pour nos entreprises

2. Accompagner la transformation de notre modèle de développement par la différenciation territoriale

3. Renforcer la résilience économique de nos territoires

4. Renforcer notre dynamique d’intégration régionale

La CPME Réunion, représentataion locale de la première organisation patronale représentative des TPE, PME et ETI de France, se tient prête à porter collectivement ces ambitions et à construire, avec tous les acteurs concernés, les conditions d’un développement économique durable et ambitieux pour La Réunion.