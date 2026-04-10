La fréquentation en hausse dans les hôtels et les hébergements collectifs de La Réunion en 2025

À La Réunion, fin 2025, les hôtels et les hébergements collectifs ont presque fait le plein. Avec 1.626.700 nuitées en 2025, la fréquentation augmente de 5 % par rapport à 2024, note l'Insee. Cette hausse est particulièrement marquée dans les établissements de l’Ouest (+8 %) ainsi que dans ceux classés en 4 ou 5 étoiles (+14 %). Dans le département, le parc des hôtels et autres hébergements collectifs touristiques est composé de 97 structures avec une capacité d’accueil de 3.800 chambres et appartements (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En 2025, avec 1.626.700 nuitées, la fréquentation dans les hôtels et autres hébergements collectifs touristiques augmente de 5 % par rapport à 2024. L’offre de chambres croît de 4 % suite à l’ouverture de nouveaux établissements et réouverture d’autres établissements après travaux.

"Dans le même temps, le taux d’occupation moyen sur l’année est stable et s’élève à 63 %. Au niveau national, la fréquentation des hôtels et autres types d’hébergements collectifs progresse par rapport à 2024 (+3 %). L’offre de chambres est stable et le taux d’occupation augmente à 62 % (+1 point)", note l'Insee.

En 2025, à La Réunion, la fréquentation est plus importante en octobre (169.000 nuitées) et en août (155.300 nuitées) tandis qu’elle est plus faible en février (101.300 nuitées) et juin (102.400 nuitées).

La fréquentation augmente tout au long de l’année (de +1 % en août à +10 % en juillet par rapport aux mêmes mois de l’année précédente), sauf en mars (-4,5 %). En effet, en mars 2025, l’offre de chambres se réduit (-1 %) et le taux d’occupation recule (-1 point), en lien avec le passage du cyclone Garance fin février et l’épidémie de Chikungunya.

- Hausse marquée dans les établissements de l’Ouest et ceux classés en 4 ou 5 étoiles -

"La fréquentation augmente surtout dans les établissements de l’Ouest (+8 % par rapport à 2024) : l’offre de chambres croît (+5 %) et le taux d’occupation est stable. Parallèlement, la fréquentation augmente de 1 % dans les établissements du Sud et est stable dans la zone Nord et Est", indique l'Insee.

"La fréquentation augmente par rapport à 2024 dans tous les établissements classés, mais plus fortement dans ceux classés en 4 ou 5 étoiles (+14 %). Ces structures cumulent une hausse de l’offre (+5 %) et du taux d’occupation (+3 points). En revanche, la fréquentation est stable dans les établissements non classés."

- Une clientèle résidant essentiellement en France -

La fréquentation dans les hôtels et autres hébergements collectifs touristiques à La Réunion est portée essentiellement par les clients résidant en France, à l’origine de 92 % des nuitées en 2025.

Par rapport à 2024, la fréquentation augmente tant pour la clientèle résidant en France (+5 %) que pour celle résidant à l’étranger (+9 %).

Au niveau national, la clientèle est plus diversifiée même si la majorité d’entre elle réside habituellement en France (62 %).

- 97 hôtels et autres hébergements collectifs de tourisme à La Réunion fin 2025 -

À La Réunion, fin 2025, le parc des hôtels et autres hébergements collectifs de tourisme est composé de 97 structures, réparties dans 16 communes : 70 hôtels et 27 autres hébergements collectifs de tourisme (résidences hôtelières, appart-hôtels, villages vacances, etc.).

"La capacité d’accueil de l’ensemble du parc s’élève à 3.800 chambres et appartements dont plus de la moitié sont localisés dans l’Ouest de l’île, un quart dans la zone Nord et Est, et un quart dans le Sud."

"Les hébergements de l’île disposent d’une capacité d’accueil moyenne de 39 chambres : 46 chambres en moyenne pour ceux situés à l’Ouest, le Nord et Est, contre 26 au Sud. La capacité d’accueil augmente avec la catégorie : les structures de 3 à 5 étoiles comptent en moyenne plus de 50 chambres, contre 29 pour les 1 et 2 étoiles. Les structures non classées sont plus petites, avec une moyenne de 18 chambres", continue l'institut.

"Plus de la moitié de ces structures sont classées entre 3 et 5 étoiles par Atout France", précise l'Insee.

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