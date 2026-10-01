La FSU Territoriale lance un préavis de grève pour tout le mois d'octobre 2026 suite aux premières annonces budgétaires du gouvernement. Dans un communiqué de presse, que nous publions ci-dessous, le syndicat appelle les agents de la fonction publique à suivre ce préavis. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La poursuite de politiques au service d’une économie toujours plus prédatrice au service des grandes entreprises et des actionnaires continue d’alimenter les tensions internationales et d’amplifier les effets du dérèglement climatique.

Cet été a en effet été marqué par des phénomènes exceptionnels : vagues de chaleur inédites, multiplication d’incendies d’autant plus difficilement contrôlables que les moyens alloués à la sécurité civile ne sont pas à la hauteur, sècheresse mettant en danger de nombreux secteurs agricoles…

Les agents de la fonction publique, en particulier de la fonction publique territoriale, ont été en première ligne lors de cette période difficile. Pour accompagner les personnes vulnérables souffrant des chaleurs extrêmes, pour combattre les incendies et accompagner les personnes évacuées ou tout simplement pour assurer le service public du quotidien y compris dans des conditions difficiles.

La FSU Territoriale considère que les premières annonces budgétaires du gouvernement ne sont pas à la hauteur des enjeux de la période. Les 54 milliards d’euros de coupes budgétaires annoncées s’apparentent à un véritable jeu de massacre social.

Les annonces du Premier ministre sont en effet scandaleuses :

désindexation des retraites, gel des APL, non cumul de l’AAH et de l’ASS… Il s’agit encore une fois d’épargner les plus riches et taper sur le plus grand nombre.

- Gel du point d'indice -

Pour la Fonction publique, l’annonce du gel du point d’indice pour 2027, après le durcissement des contrôles des arrêts maladie et les restrictions concernant les autorisations spéciales d’absence, s’apparente à une nouvelle provocation, alors que l’absence de revalorisation salariale a conduit plus de 850.000 agents principalement dans la fonction publique territoriale, à voir leur traitement indiciaire passer sous le salaire minimum depuis le 1er juin et l’augmentation automatique du SMIC.

Affaiblir le service public et la protection sociale touche particulièrement les femmes, majoritaires dans la fonction publique et plus exposées à la précarité.

La FSU Territoriale réaffirme ses revendications :

La revalorisation de 20% de la valeur du point d’indice

L’octroi de 80 points d’indice à tous les échelons

Un plan de déprécarisation pour sécuriser l’emploi des 25% d’agent.e.s sous contrat

L’abrogation du jour de carence et des mesures attaquant les arrêts maladie et le temps partiel thérapeutique

Des recrutements à la hauteur des besoins de la population et des enjeux de transition écologiques

- Ponction de cinq milliards d’euros du budget 2026 -

Il est impératif que les débats budgétaires pour 2027 intègrent ces priorités.

Après la ponction de 5 milliards d’euros du budget 2026, les collectivités doivent avoir les moyens d’agir et les agent.e.s de la fonction publique doivent enfin obtenir la reconnaissance salariale qui leur est due.

Aussi, la FSU Territoriale dépose des préavis de grève pour chaque journée, du 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 octobre 2026, de 00h00 à 24h couvrant l’ensemble des agent·es de la fonction publique territoriale.

Ce préavis devra permettre aux personnels de participer aux mobilisations qui seront organisées sur le territoire pour atteindre ces revendications.