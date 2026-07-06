La Possession : appel à l’aide pour retrouver Domi, une chienne tombée sur le sentier de Deux-Bras

Un appel à la mobilisation est lancé ce lundi 6 juillet pour sauver Domi, une petite chienne qui a chuté sur le sentier de Deux-Bras à La Possession. L'association Apeba (Agir pour la bienveillance animale à La Réunion) alerte bénévoles et cordistes ou personnes équipées de drones pour lui venir en aide (Photo : DR)

La petite chienne a chuté ce dimanche après-midi, alors qu'elle effectuait une randonnée avec ses propriétaires. "Elle a eu peur et elle a chuté dans un précipice", dit-on à Imaz Press. "Domi y est tombée dans un endroit inaccessible et peut être retenue par des branches d'arbres."

Toute personne disposant de compétences en sauvetage ou d’un matériel adapté est invitée à contacter en urgence l'association ou son propriétaire Alex au 07 62 83 23 57.

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