La rétro de la semaine : 2ème tour, municipales, La Réunion victime collatérale de la guerre, hausse des carburants et payer le prix fort

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026 : • Lundi 23 mars - 2ème tour des municipales 2026 : le scrutin de toutes les surprises • Mardi 24 mars - Municipales 2026 : la droite (très) fragilisée, la gauche avance (bien) ses pions • Mercredi 25 mars - Conflit au Moyen-Orient : hausse des carburants, hausse des prix à la consommation… La Réunion, victime collatérale de la guerre • Jeudi 26 mars - Carburants : Réunionnais.es c'est confirmé, vous allez devoir payer (très cher) à la pompe et dans les rayons des magasins • Vendredi 27 mars - Monsieur le préfet, pourquoi les Réunionnais devraient, une fois de plus, payer le prix fort pour (sur)vivre (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La soirée électorale du second tour des municipales 2026 aura été la soirée de toutes les surprises. À Sainte-Suzanne, c'est finalement Alexandre Laï-Kane-Cheong qui a remporté la victoire face à Frédéric Maillot, pourtant arrivé en tête du premier tour. Même scénario à Saint-Leu, avec la victoire de Karim Juhoor contre Thierry Robert, et au Tampon avec la victoire d'Alexis Chaussalet face à Patrice Thien-Ah-Koon. À La Possession, Vanessa Miranville a perdu son siège face à Erick Fontaine, et Jacques Técher a perdu face à Laïla Nassibou. Moins surprenant : David Lorion garde son siège à Saint-Pierre, Céline Sitouze devance ses opposants à Sainte-Marie, Joé Bédier garde Saint-André.

Au départ, ils étaient 124 : des candidats répartis sur l’ensemble des communes de l’île. Tous briguaient le fauteuil de maire. Le second tour des élections municipales du dimanche 22 mars 2026 a apporté des modifications significatives au paysage politique réunionnais. La droite perd des villes historiques et la gauche crée la surprise. Au Tampon avec l’arrivée d’Alexis Chaussalet à la tête de la mairie et à Sainte-Marie avec Céline Sitouze. Il faudra désormais compter avec des nouvelles personnalités et une nouvelle dynamique politique sur l’île. État des lieux au lendemain des résultats.

Alors que le conflit au Moyen-Orient dure depuis plus de 26 jours - à plusieurs milliers de kilomètres de La Réunion -, notre département pourrait faire les frais d'une guerre dans laquelle il n'est pas impliqué. Hausse des carburants à venir, hausse des produits de consommation… Le grand capital est impitoyable, ses répercussions seront "inévitables" et la population en sera la première victime... collatérale, comme vous le révélait Imaz Press ce mardi.

Sans surprise - puisque nous vous l'annoncions dès mardi - le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a annoncé une "hausse importante" du prix des carburants à compter du 1er avril 2026. La seule surprise vient du préfet qui refuse de dévoiler le prix avant lundi, même si un tarif autour "2 euros" a été évoqué. Réunionnais, Réunionnaises c'est donc confirmé, vous allez devoir payer (très) cher à la pompe et dans les rayons des magasins. Il n'y a qu'à voir les files dans les stations pour comprendre que la population n'a pas attendu pour faire le plein.

Faire du covoiturage, voilà la solution que le préfet nous propose pour faire face à l’augmentation des prix des carburants. Lors de sa conférence de presse tenue au Port sous un soleil de plomb à l’entrée de la Société réunionnaise des produits pétroliers (SRPP), Patrice Latron, représentant de l’État sur l’île, a insisté sur les prix déjà en cours dans l’Hexagone. De cette hausse "importante" ayant tardé à arriver sur l'île, il faudrait donc se réjouir. Ah bon... Pourquoi les Réunionnais devraient, une fois de plus, payer le prix fort pour vivre, si ce n'est survivre ?