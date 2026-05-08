La rétro de la semaine : drogues, infirmiers, contrats PEC, agriculture sous tension, route des laves

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 au vendredi 8 mai 2026 : • Dans les bars de La Réunion la consommation de drogue par les salariés et les clients se banalise • Deux cabinets d'infirmiers libéraux mettent la clé sous la porte tous les mois à La Réunion • Baisse des contrats PEC : les élus appellent à la mobilisation contre la décision de l'Etat "déconnectée des réalités de La Réunion" • Foire de Bras-Panon : sous tension et en grande difficulté, l’agriculture de La Réunion va exposer son savoir-faire • [Photos - Vidéo] On roulera (très) bientôt sur la route des laves, les travaux de reconstruction "largement en avance sur le calendrier"

Alors que la consommation de stupéfiants continue de progresser chaque année à La Réunion, les autorités ont décidé de lancer un plan d'action régional. Les entreprises, notamment du milieu de la restauration et du milieu de la nuit, sont appelées à se mobiliser. Entre consommation d'alcool, de stupéfiants et parfois même de trafic au sein de certains établissements, le secteur semble plus concerné que d'autres par la problématique

À La Réunion, l’ordre des infirmiers affirme que chaque mois 2 cabinets de praticiens libéraux ferment leurs portes. Une situation qui préoccupe les syndicats, puisqu’il est le signe d’un épuisement des soignants soumis à une augmentation constante de leur charge depuis 2 ans. De son côté, la fédération nationale des infirmiers libéraux affirme que pour l’ensemble de la France les cabinets infirmiers figurent parmi les plus durement touchés par la crise, avec une hausse de 72 % des entrées en procédure de redressement.

Le couperet est tombé ce mardi 5 mai 2026 à la préfecture. La baisse drastique des contrats Parcours emploi compétences (PEC) pour 2026, à hauteur de 4.000 contrats contre 10.000 en 2025 a été annoncé aux maires par le préfet. Sans surprise, la levée de bouclier des élus, de tous bords politiques confondus, a été immédiate. Les maires appellent à une mobilisation massive contre la décision de l'Etat jugée "injuste et déconnectée des réalités de La Réunion"

La Foire agricole de Bras-Panon ouvre ses portes ce vendredi 8 mai 2026, avec un espoir : recruter des jeunes qui se lanceront dans l'agriculture, ou au moins susciter des vocations. Sur notre île en 2026, un agriculteur sur deux a plus de 53 ans. Aux problèmes liés à l'inflation et à l'augmentation des prix des semences et des engrais s'ajoutent la difficulté à recruter et la concurrence, jugée déloyale, des produits d'importation. Des problématiques qui inquiètent les acteurs de toutes les filières agricoles. Ils misent sur la foire pour exposer leur savoir-faire et sensibiliser les consommateurs à la nécessité de les soutenir.

Débutés le lundi 27 avril 2026, les travaux de reconstruction de la RN2 au niveau des coulées de lave avancent rapidement. Une date de réouverture devrait être rapidement communiquée par la Région, qui assure être "largement en avance sur le calendrier". La piste provisoire longue de 800 mètres, voulue par la Région Réunion, permettra de relier Sainte-Rose à Saint-Philippe sans passer par la route des Plaines ou sans faire le tour de l’île