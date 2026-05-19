La Saline : l'association Kaz Maron organise la 10ème édition de Zenerasyon Maloya

La 10ème édition de Zenerasyon Maloya arrive le samedi 23 mai 2026. Léspas culturel Leconte de Lisle vous donne rendez-vous sur le site de l’association Kaz Maron, à La Saline-les-Hauts, pour une soirée gratuite où les cœurs battront au rythme du Maloya. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette année, trois formations d’exception incarneront la puissance et la diversité de notre héritage. Un événement incontournable, entièrement gratuit, en plein air et sans réservation.



• Urbain Philéas

Fils du feu, héritier direct de Granmoun Lélé, Urbain Philéas ne donne pas de simples concerts : il réveille les esprits. Figure incontournable de la scène maloya, il a contribué aux côtés de son père à l'inscription du maloya au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour 2026, il présente l'Antsa Ombiasy Tour — bien plus qu'une tournée, un véritable rituel contre l'oubli, nourri des spiritualités africaine, malgache et indienne.



• Etinsel Maloya

Conduit par Jordan Périgone, dit Lafrikin, Étinsel Maloya insuffle un vent de modernité au genre tout en restant profondément ancré dans ses racines. Leur titre Byin Arrivé a franchi le cap des 2,1 millions de vues, témoignant de l'appétit d'un public jeune et connecté pour un maloya réinventé — à l'entrelacement des influences africaines, malgaches, indiennes et chinoises.



• Ti Fred

Après quinze ans d'absence de la scène, Fred Belhomme — Ti Fred — est de retour, entouré d'une nouvelle équipe. Ancien compagnon de route de Danyèl Waro, héritier des servis chez Granmoun Baba, il incarne un maloya profondément traditionnel et engagé. Son grand retour est, en soi, un événement.



Date : Samedi 23 mai 2026

Heure : 19h — environ 3 heures

Lieu : Site de l'association Kaz Maron, La Saline

Tarif : Entrée libre, sans réservation

Public : Tout public



