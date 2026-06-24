LADOM a accompagné 79.056 bénéficiaires en 2025

L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) publie ce mercredi 24 juin 2026 son rapport d'activité pour l'année précédente. En 2025, 79.056 bénéficiaires ont été accompagnés par LADOM, qui finance des billets d’avion, accompagne les parcours de formation et d’insertion, et facilite les déplacements personnels et familiaux. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"La mobilité est un levier d’égalité des chances et d’élargissement des perspectives pour les Ultramarins. En 2025, LADOM a poursuivi avec détermination sa mission pour rendre ses dispositifs toujours plus accessibles et mieux adaptés aux besoins des territoires. Je veux saluer l’engagement des équipes de LADOM qui agissent chaque jour au plus près des territoires pour accompagner les parcours, lever les obstacles et ouvrir le champ des possibles à des milliers de nos compatriotes. Cette action est essentielle pour faire vivre la promesse républicaine d’égalité des chances sur l’ensemble du territoire national", déclare Naïma Moutchou, Ministre des Outre-mer.

L'année 2025 a été marquée par la poursuite de la modernisation des outils de LADOM afin de simplifier les démarches des usagers et d'améliorer la qualité du service rendu. Ces évolutions ont permis de fluidifier les parcours et de mieux accompagner les bénéficiaires dans la réalisation de leur projet de mobilité.

Dans le même temps, LADOM a renforcé sa présence sur le terrain à travers des permanences, des actions d'information, de communication et des partenariats avec les acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation.

Cette dynamique répond à un objectif central fixé par Saïd Ahamada, Directeur général : lutter contre le non-recours et permettre à un plus grand nombre d'Ultramarins d'accéder aux dispositifs auxquels ils sont éligibles. En facilitant l'accès à l'information, LADOM contribue à lever les freins à la mobilité lorsque les besoins d'études, de formation ou de qualification ne peuvent être satisfaits localement.

Au-delà de l'accompagnement des projets individuels, les parcours de mobilité soutenus par LADOM favorisent l'acquisition de compétences et d'expériences utiles au développement des territoires ultramarins.

Au total, 79.056 bénéficiaires ont été accompagnés en 2025, témoignant de la mobilisation constante des équipes de LADOM au service de la mobilité des Ultramarins.

Plus que jamais, LADOM reste mobilisée pour permettre à chaque Ultramarin de concrétiser ses projets d'études, de formation, d'insertion professionnelle ou de vie, dans le cadre de la politique de continuité territoriale portée par l'État.