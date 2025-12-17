Vigirisques974 : une application d'information et d'entraide en période cyclonique

Annoncée il y a un mois, l'application Vigirisques 974 est disponible pour tous les Réunionnais et Réunionnaises depuis ce mercredi 17 décembre 2025. Une application conçue pour informer en période cyclonique, et permettre à la population de s'entraider en cas de besoin. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Après plus d’un an de travail, La Réunion se dote d’un nouvel outil, premier dans son genre en France. Officiellement lancée le 17 décembre, cette application se veut avant tout un compagnon pour la population en période de cyclone.

Le projet est né à l’issue d’un hackathon réunissant 11 équipes, mobilisées autour de la création d’une boîte à outils dédiée à la gestion du cyclone et de l’après-cyclone. Pendant un an, les équipes ont travaillé au développement de l’application, "en lien avec les services de l’État, afin de garantir la fiabilité des informations proposées et la complémentarité avec les canaux institutionnels existants", explique Patrice Latron, préfet de la Réunion.

"L’objectif n’était pas de créer une application de secours, mais un outil d’information et de solidarité entre Réunionnais", ajoute ce dernier.

- Communiquer et s'entraider -

"L’application a été conçue pour intégrer la population dans la démarche de gestion de crise. Le but est de se préparer avant le cyclone, de communiquer de manière sécurisée pendant, et de s’entraider après", explique Ali Srour, directeur de l’agence Iroko, à l’origine du projet.

Les habitants peuvent créer des groupes personnels à l’aide d’un code, partager des informations via des statuts et signaler leur état de réseau ou de batterie. Les informations officielles de la préfecture y sont également relayées. L’application propose aussi une carte des abris disponibles.

Après le passage du cyclone, un bouton "besoin d’aide" apparaît, permettant de signaler des nécessités : eau, nourriture, abri, outils…

"Cette application n'a pas vocation à demander de l'aide urgente, mais un coup de main", insistent les autorités. En cas de réelle urgence, l'application redirigera l'utilisateur vers les numéros d'urgence : 15, 17 et 18.

Autre fonctionnalité de l'application : le signalement d’incidents sur la voirie, les inondations ou les réseaux (eau, électricité), avec la possibilité d’ajouter des photos. Ces informations remontent à la fois vers les voisins et vers le centre opérationnel de pilotage (COP).

Pensée pour durer, l'application s’inscrit dans une logique de pérennisation. Avec, pourquoi pas, une utilisation au-delà de La Réunion.

