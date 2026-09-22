Le Blues Maron Festival va passer par la Plaine des Palmistes

Le Blues Maron Festival va faire escale à la Plaine des Palmistes le vendredi 2 octobre 2026. Le trio d'afro-blues Soba et le groupe de maloya Flambola vont animer la soirée.

Organisée par le Bisik à la salle Guy Agénor, cette soirée musicale va célébrer "deux cultures sœurs nées de la résilience et de la liberté, le blues et le maloya", selon le communiqué de presse.

Tête d'affiche du concert, Soba qui "renoue les liens entre la chanson mandingue et le blues du Mississippi".

Le groupe de maloya traditionnel Flambola assurera la première partie et "fera vibrer la salle avec des compositions fortes déjà familières au public réunionnais".