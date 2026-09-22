Département : la campagne de subventions 2027 est ouverte pour les clubs, ligues et comités sportifs

Le Département de La Réunion informe les clubs, ligues et comités sportifs que la campagne de subventions 2027 est ouverte. Le Département accompagne les acteurs du sport local et lance son appel à projets pour : le fonctionnement des structures, l’organisation de manifestations sportives. La plateforme de demande est ouverte depuis ce lundi 21 septembre 2026 et se terminera le vendredi 30 octobre 2026. Nous partageons, ci-dessous, le post du Département à ce sujet (Photo photo Sly/www.imazpress.com)