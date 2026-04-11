Le Port : 900 foyers privés d’électricité, une panne en cours d’identification

Ce samedi 11 avril 2026, 900 clients d'EDF sont privés d’électricité dans le secteur du Port. Dans la zone, certains n'ont plus d'électricté depuis 18 heures, d'autres depuis 15 heures. Selon les premières informations, l’incident a été détecté et des équipes sont en cours d’intervention pour localiser l’origine de la panne. L'incident a déjà été détecté, des recherches de défaut sont en cours afin de rétablir l’alimentation dans les meilleurs délais indique les services d'EDF ce soir. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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