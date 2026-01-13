TOUTE L’ACTUALITÉ
Le Port : embouteillage dans le secteur de la Rivière des galets après une perte de contrôle

  • Publié le 13 janvier 2026 à 18:16
  • Actualisé le 13 janvier 2026 à 18:29
Suite à un accident sur le pont de la Rivière des galets en direction de Saint-Denis, la voie de droite est neutralisée. Dans le secteur, les automobilistes constatent des ralentissements depuis le Chor à Saint-Paul, jusqu'au niveau de l'accident au Port. La voiture qui a fait une sortie de route, est prise en charge et une équipe de la direction des routes est sur place. (Photo : rb/www.imazpress.com)

