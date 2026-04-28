Propulser les énergies renouvelables citoyennes sur l’île avec le projet "Etincelles"

Face aux enjeux géopolitiques mondiaux et à l’urgence climatique, l’association Le Clan lance "Étincelles", une expérimentation pour propulser les énergies renouvelables citoyennes sur l’île. Soutenu par l’Ademe, l'agence de la transition écologique à la Réunion, ce programme invite les habitant.es, les agriculteurs, et les collectivités à devenir acteur et actrices de la production d'énergie. Objectif : trouver une réponse locale à des enjeux globaux (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

L'Ademe explique : "Dans un contexte international où la souveraineté énergétique est devenue primordiale, La Réunion doit renforcer sa résilience. Si les solutions techniques existent, le programme Étincelles mise sur l’appropriation citoyenne pour compléter notre mix électrique.

L'équipe Étincelles affirme : "Une étincelle seule est fragile, mais c’est la multiplicité de nos engagements individuels qui, mis ensemble, éclairent le chemin vers une autonomie durable. C’est cette intelligence collective que nous voulons activer pour créer de grandes choses."

- L’expertise du Clan au service de l’Ademe -

À l’origine de cette démarche, l’Ademe Réunion a souhaité expérimenter des dispositifs d’accompagnement spécifiques pour identifier les conditions de développement de l’énergie citoyenne sur le territoire.

Pour ce faire, elle a sollicité l’expertise de l’association Le Clan, reconnue depuis 2018 pour son savoir-faire en gouvernance partagée et en animation de collectifs à fort impact.

Mathieu Fontaine, membre du projet, précise : "L’Ademe nous a fait confiance pour notre capacité à fédérer et à outiller

les citoyen·nes autour de projets collectifs. Notre rôle est de transformer"cette volonté d’agir en projets viables, grâce à une gouvernance réellement"horizontale et inclusive."

- Un programme en quatre temps pour briller ensemble -

L’expérimentation se déploie prioritairement sur le Territoire de l’Ouest et la CINOR, mais reste ouverte aux collectivités désireuses d’intégrer la dynamique. Le projet s'articule autour de quatre axes :

Sensibilisation : des ciné-débats, des stands, des rencontres pour éclairer sur le sujet et lancer la dynamique.

Émergence : un appel à manifestation de curiosité pour identifier les futur·es membres des collectifs citoyens et les outiller pour travailler ensemble.

Accompagnement : un soutien technique pour monter des projets de production d'énergie partagée.

Ressources : une boîte à outils numérique pour essaimer l’expérience partout sur l'île.

Dans les semaines suivantes, les citoyen·nes et élu·es pourront nous rencontrer lors de : réunions d'informations dans différents lieux partenaires, et des stands d'information au Salon de la Maison pour découvrir l'énergie citoyenne.

www.imazpress.com/[email protected]