Le Réunion Comedy Fest 2026 pose ses valises pour sa 6ème édition

Du 16 au 22 février 2026, La Réunion vibrera au rythme du stand-up à l’occasion de la 6ème édition du Réunion Comedy Fest. Pour cette édition, le public retrouvera sur scène des artistes de renom tels que Waly Dia, Shirley Souagnon, Élodie Arnould, Eric Antoine, La Bajon, Félix Dhjan, Mahaut Drama, Franjo, aux côtés de figures locales et ultramarines comme Bruno The Yab, Tom Baldetti et les talents issus du Réunion Comedy Cast.

L'unique festival d’humour de l’île est devenu un rendez-vous incontournable de la scène culturelle réunionnaise. Créé en 2020, l’événement s’est imposé comme une vitrine vivante du talent péi, tout en accueillant les grandes voix de l’humour francophone.

De Saint-Benoît à Saint-Gilles, en passant par Saint-Paul, Saint-Denis ou encore Cilaos, le festival investit les salles, les espaces en plein air et les lieux patrimoniaux pendant une semaine.

Avec comme point d’orgue de la semaine le Gala de clôture au TÉAT Plein Air, la finale “Jeunes Talents”, véritable tremplin pour la nouvelle génération, et le Piknik Comedy Beach, le dimanche 22 février sur la plage de l’Hermitage, moment de partage convivial entre artistes, bénévoles et public.

- Un festival engagé et ancré sur son territoire -

Au-delà des spectacles, le Réunion Comedy Fest défend la vision d’un humour accessible, inclusif et responsable. Ateliers gratuits pour enfants, interventions en milieu scolaire, stages professionnels, masterclass ouvertes, actions dans les quartiers avec Réunion Comedy Kartié… Le festival s'investit partout.

A noter que, lors du gala de clôture, un euro par billet vendu sera reversé à l’association Éclats de l’Île, partenaire œuvrant pour le lien social en milieu hospitalier.

Avec un taux de remplissage moyen de 80 %, près de 9.000 spectateurs, 26 artistes programmés et une forte présence féminine (45 %), le Réunion Comedy Fest ambitionne à devenir "une marque culturelle engagée".

- Le Village du Réunion Comedy Fest -

Nouveauté cette année : le Village, qui réunira podcasts en public, rencontres professionnelles, masterclass, expositions rétrospectives et afterworks quotidiens.

Un lieu pensé pour favoriser les échanges, la convivialité et la circulation des idées entre artistes, publics et acteurs culturels.



Toute la programmation est à retrouver ici.