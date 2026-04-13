Le studio réunionnais Gao Shan Pictures au Festival de Cannes avec deux films

C’est une année historique pour Gao Shan Pictures. Le studio réunionnais signe une double sélection au Festival de Cannes 2026 : In Waves de Phuong Mai Nguyen, en ouverture de la Semaine de la Critique, et Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athané, en Séance de Minuit. Un palmarès de 7 films au total à avoir foulé la Croisette. Nous publions le communiqué ci-dessous

• In Waves — L'histoire qui ouvre la Semaine de la Critique

C'est une première mondiale. Jamais encore un film d'animation n'avait été sélectionné en ouverture de la Semaine de la Critique — vitrine internationale des cinéastes émergents à fort potentiel.

Adapté du roman graphique éponyme de l'artiste AJ Dungo, le film est produit par Silex Films et coproduit par Gao Shan Pictures. Une cinquantaine d'artistes ont contribué à la fabrication du film pendant plus d’un an au studio.

“L’ouverture de la Semaine de la Critique avec In Waves est un signal fort : celui de l’animation qui affirme pleinement sa place dans le cinéma.— Arnauld Boulard, Président de Gao Shan Pictures

Synopsis : A Los Angeles, AJ, lycéen discret, rencontre Kristen. Elle est passionnée de surf, lui de skateboard et de dessin. Ils tombent follement amoureux ; un avenir heureux se profile. Mais tout bascule lorsque Kristen tombe malade. Ensemble, ils se lancent dans un combat contre l’adversité, portés par la force de leur amour, leurs amis et leur passion désormais commune pour le surf et l’océan.

Première mondiale le 13 mai à Cannes - sortie nationale le 1er juillet 2026



• Jim Queen — En Séance de Minuit. Évidemment.

Le long métrage d'animation Jim Queen à la Recherche de la Chloroqueer, coréalisé par Marco Nguyen et Nicolas Athané et produit par Bobbypills, est officiellement sélectionné en Séance de Minuit au Festival de Cannes 2026. Un film qui ne ressemble à aucun autre, dans une section qui n'en attendait pas moins.

Pendant six mois, plus d'une trentaine d'artistes de Gao Shan Pictures ont œuvré sur des étapes clés de l'animation du film. Une contribution en coulisse pour un résultat brillant : Jim Queen monte les marches, et La Réunion monte avec lui.

“La Séance de Minuit, c’est l’espace des films qui prennent des risques et osent assumer leur différence. Jim Queen en est une parfaite illustration. Cette sélection, c’est la confirmation que l’audace paie et nous sommes fiers d’avoir contribué à cette aventure depuis La Réunion.” Arnauld Boulard - Président de Gao Shan Pictures.

Satirique, irrévérencieux, résolument contemporain : Jim Queen bouscule les codes de l'animation et s'impose comme l'un des objets cinématographiques les plus singuliers de l'année. Une œuvre libre et sans filtre, qui célèbre la diversité et l’inclusion et affirme avec un panache rare une culture de l’expression et de l’émancipation.

