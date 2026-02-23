Sainte-Marie : le Sydne désigne son maître d’œuvre pour réaliser l’ISDU de Sainte Marie.

Ce lundi 22 février 2026, le Syndicat de traitement des déchets du Nord et de l’Est (Sydne) a tenu son premier comité syndical de l'année 2026. À l'ordre du jour, notamment, le choix du maître d’œuvre pour réaliser le futur centre d'enfouissement de déchets (ISDU). (Photo : Sydne)

Lors de ce premier comité, le président du Sydne, M. Daniel Alamelou, a souhaité revenir sur le bilan de cette gouvernance.

- L'heure du bilan -

17 comités syndicaux se sont tenus sur cette période. Soit 6 comités par an (1 tous les 2 mois)

104 délibérations votées sur toute la période

Taux de présence sur toute la période : 71 %

99 % des affaires votées à l’unanimité

Le Président a aussi tenu à remercier, pour leur disponibilité et leur implication, l’ensemble des élus du Sydne (Cinor, Cirest, Département et Région), l’administration du syndicat et les partenaires institutionnels (État, AFD, ADEME).

Les deux principaux points de ce comité ont concerné les avis rendus par la commission d’appel d’offres, qui s’est préalablement tenue ce jour :

Attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation de l’ISDU de Sainte-Marie :

Suivant la décision de la CAO, les élus du SYDNE valident l’attribution du marché au groupement conduit par ANTEA, pour un montant de 659.000 euros pour une durée de 60 mois.

L’affaire est votée à l’unanimité. Les élus saluent le rythme d’avancée du projet et souhaitent que la nouvelle mandature, qui siègera au Sydne, puisse mener à son terme ce projet important pour notre territoire.

- Attribution du marché de traitement des déchets ménagers du SYDNE -

Les élus du Sydne déclarent sans suite cette procédure au motif de l’intérêt général, suivant ainsi l’avis de la CAO. L’offre de l’unique candidat est considérée comme financièrement inacceptable (+ 137 % de l’estimation).

Par ailleurs, le Sydne a souhaité porter un signalement d’abus de position dominante à l’encontre de la société SUEZ RV auprès de l'autorité de la Concurrence, de la DGCCRF et du préfet.

Les élus du Sydne décideront de la suite à donner pour assurer la continuité du service public de traitement des déchets ménagers au terme du marché en cours, qui doit s’achever en fin de cette année.