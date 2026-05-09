[PHOTOS-VIDÉO] De la Source aux 10 Arches : une randonnée entre falaises et coulées de lave

Arrivés aux arches dans la ville de Saint-Philippe, les randonneurs sont face au tumulte de la mer. Ici, tutoyer des pailles en queues qui planent au-dessus de l’océan, en regardant les clichés de notre photo-journaliste, on pourrait presque croire que cela est possible. Il faut néanmoins faire preuve d’une grande prudence sur cette randonnée. Imaz Press vous fait découvrir ce site à travers ces images réalisées en drone. (Photos et vidéo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Ce dimanche, on vous emmène en balade, entre la Source à Sainte-Rose, et les 10 Arches à Saint-Philippe.

Depuis Sainte-Rose, prenez la direction la Route des Laves, une fois arrivé à Bois-Blanc, dirigez-vous ensuite vers le bord de l’océan pour rejoindre le Quai de l’Eglise. Longez le front de mer jusqu’à "cage au lion", il est possible de remonter et de faire la boucle.

Sur le chemin, une forêt de vacoa, de fruit à pain et des fleurs, entourent les randonneurs. Ne soyez pas surpris si des petits crabes, curieux, aux yeux touts ronds, vous fixent.

Perché sur une falaise à la roche tranchante, il faut faire preuve de prudence pour atteindre ce point de vue à couper le souffle. C’est une vue qui se mérite, 4 heures de marche, pour une ballade déconseillée aux enfants.

Au bord de l’Océan indien, les vagues s’entrechoquent et heurtent la roche volcanique. Détachée de la falaise, se trouve le Quai de l'Église, une île minuscule face aux arches.

Inutile d’ajouter qu’il vous faudra être bien équipé pour cette randonnée. Vérifiez la météo avant de prendre la route et ne partez pas seul, portez des chaussures fermées faites pour ce sol.

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