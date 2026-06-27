Les Avirons : la course de caisses à savon recherche ses pilotes

La Course de Caisses à Savon des Avirons recherche ses pilotes pour l’édition 2026. La Ville des Avirons lance officiellement son appel à candidatures pour participer à la course qui se déroulera le dimanche 20 septembre 2026 (Photo d'archives : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ouverte à tous les passionnés de construction, de vitesse et de créativité, cette journée promet un spectacle haut en couleur où les concurrents devront dévaler le parcours à bord de véhicules entièrement fabriqués par leurs soins, sans moteur, uniquement propulsés par la gravité.



Les participants sont invités à concevoir une caisse à savon originale, sécurisée et parfois complètement déjantée, capable de séduire le jury autant que les spectateurs.

- Qui peut participer ? -

La Ville recherche dès aujourd’hui :

- des particuliers

- des associations

- des entreprises

- des groupes d’amis

- des clubs sportifs

Que vous soyez bricoleur confirmé ou simplement amateur de défis, chacun peut tenter l’aventure.

Comment s’inscrire ?



Les personnes souhaitant participer peuvent dès maintenant contacter les organisateurs :

Service Culturel des Avirons

62 rue du Stade, 97425 Les Avirons

0262 38 13 40

Les équipes recevront toutes les informations nécessaires concernant le règlement, les modalités d’inscription ainsi que les consignes de sécurité.

www.imazpress.com/[email protected]