Selon Globice, les baleines sont moins nombreuses à La Réunion cette saison

L'association Globice pose un premier constat sur la saison des baleines 2026 à La Réunion dans un post Facebook publié ce vendredi. Les observations restent peu nombreuses en cette fin de mois de juillet. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

L'association réunionnaise évoque, sur les réseaux sociaux, une dynamique qui n'a rien d'« exceptionnel » durant cet hiver austral. Les raisons qui expliquent ce phénomène sont principalement liées aux difficultés de reproduction des baleines. Ces difficultés seraient notamment dues à une alimentation plus compliquée dans les zones arctiques, voire, possiblement, au phénomène El Niño.

Toutefois, l'association se veut rassurante et estime qu'une « année de faible fréquentation ne traduit pas nécessairement une diminution de la population ». Il s'agirait plutôt d'une répartition différente et temporaire des grands mammifères marins dans les océans du globe.

La saison ne fait toutefois que commencer, et il est encore possible que les observations se multiplient dans les semaines à venir. Ce décalage pourrait s'expliquer par un allongement de la saison, conséquence du dérèglement climatique mondial, favorisant des observations plus tardives.