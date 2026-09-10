Les musées régionaux participent aux journées européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre

La 43ème édition des journées européennes du Patrimoine se tiendra les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, avec pour thèmes "Patrimoine de la photographie" et "Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer". À cette occasion, la Cité du Volcan, le Musée Stella Matutina et le Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien (MADOI) vous invitent à vivre un week-end riche en découvertes, visites, animations et spectacles pour toute la famille. (Photos : Musées Régionaux)

Pendant ces deux jours, les visites et les animations sont gratuites.

À la Cité du volcan :

- Visites libres : (re)découvrez les espaces emblématiques de la Cité du Volcan : tunnel de lave, film panoramique 270°, lithothèque, ludothèque, bathyscaphe...

- Visites accompagnées de l’exposition : "Cavernes Volcan". Une immersion dans les mondes souterrains volcaniques.

- Visites accompagnées de la caverne des Lataniers et de la caverne de Cotte sur le massif du Piton de la Fournaise. Une sortie de terrain matinale qui nécessite un véhicule et une tenue de randonnée.

- De nombreux ateliers et animations pour petits et grands vont rythmer ces 2 jours dédiés au patrimoine : présentation du kit jumeaux numériques, découverte des roches et cristaux, atelier archéologiques, fresque participative sur le thème volcan, quiz géant sur l’agriculture réunionnaise, jeux de plateau, etc...

Au Musée des arts décoratifs de l'océan Indien (MADOI) :

- Visites guidées du Domaine de Maison Rouge autour des spécificités architecturales historiques du site

- Visites guidées de l’exposition "Les Années Art Déco à La Réunion, Le mobilier de 1930 à 1950". L’Art Déco à La Réunion à travers le prisme du mobilier, plus largement de la décoration intérieure, tout en abordant l’architecture. Exposition labellisée "d’intérêt national" par le ministère de la Culture.

- Atelier 1 : Dans l'atelier du restaurateur. Initiez-vous aux gestes simples de la restauration de mobilier.

- Atelier 2 : Le Cannage en actions, tissage et patience. Découvrez l'histoire du cannage au rotin dans le mobilier des années 1930-1950, et initiez-vous à cette technique traditionnelle accompagné d'un artisan.

- Atelier 3 : Démonstration et initiation à la ferblanterie. Découvrez les techniques traditionnelles de découpe, martelage et pliage du métal, et les objets lontan qui ont façonné notre quotidien d'antan.

- Le dimanche uniquement : concert de Ban Makwalé à 17h

Au Musée Stella Matutina :

- Visites libres et visites commentées du musée. Découvrez l’histoire de l’industrie sucrière réunionnaise à travers un parcours ponctué d’anecdotes et de témoignages.

- Visites guidées de l’exposition "Les engagés du sucre. L’engagisme à La Réunion 1828-1938". Exposition labellisée "d’intérêt national" par le ministère de la Culture.

- Ateliers cyanotypes "Patrimoine de la photographie" et "Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer" par Valérie Siarane. L’artiste vous fait découvrir ce procédé photographique ancien.

- L’évolution du site de Stella Matutina, de l’usine au musée... projection photos

- Découverte du centre de documentation du musée

- Dédicace du livre "Les engagés du sucre" en présence des auteurs Michèle Marimoutou et Bernard Leveneur

- Le samedi uniquement : atelier de généalogie et conférence à 15h : "Destin croisé des Hommes et des Dieux : lorsque les divinités des campagnes tamoules rencontrent les plantations réunionnaises", animée par Darlini Moutien Canabady

Découvrez le programme complet ici.