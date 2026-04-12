Les Resto'acteurs lancent la "Resto'act cup", un événément dédié aux métiers de la restauration

L’association Resto’Acteurs organise la première édition de la Resto’Act Cup le lundi 20 avril 2026 à Saint-Gilles, un événement dédié à la rencontre entre professionnels du secteur, institutions et personnes intéressées par ces métiers, organisé en partenariat avec France Travail, la Mission Intercommunale Ouest et Vatel Réunion (photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com

"Cette journée se veut un moment convivial et dynamique pour faire découvrir les opportunités d’emploi et de formation dans le secteur HCR (Hotels Cafés Restaurants) à La Réunion, tout en favorisant les échanges entre employeurs, institutions et participants", indique l'association.

Au programme de la journée :

- Challenges métiers : cuisine, bar et service en salle.

- Rencontre avec nos ambassadeurs métiers.

- Échanges avec des hôtels et restaurants partenaires.

- Ateliers Housekeeping pour découvrir les métiers de l’hébergement.

- Moments de networking et d’échanges autour des opportunités d’emploi.

Cet événement constitue une opportunité privilégiée pour :

- présenter des établissements engagés et nos différents métiers.

- rencontrer de potentiels futurs collaborateurs.

- valoriser notre engagement pour l’emploi local.

- échanger avec les acteurs institutionnels et professionnels du secteur.

Lieu : Campus Vatel - 30 chemin Bottard à Saint-Gilles

Date : Lundi 20 avril 2026, de 8H30 à 13H