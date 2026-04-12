Les Resto'acteurs lancent la "Resto'act cup", un événément dédié aux métiers de la restauration

L’association Resto’Acteurs organise la première édition de la Resto’Act Cup le lundi 20 avril 2026 à Saint-Gilles, un événement dédié à la rencontre entre professionnels du secteur, institutions et personnes intéressées par ces métiers, organisé en partenariat avec France Travail, la Mission Intercommunale Ouest et Vatel Réunion (photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com
"Cette journée se veut un moment convivial et dynamique pour faire découvrir les opportunités d’emploi et de formation dans le secteur HCR (Hotels Cafés Restaurants) à La Réunion, tout en favorisant les échanges entre employeurs, institutions et participants", indique l'association.
Au programme de la journée :
- Challenges métiers : cuisine, bar et service en salle.
- Rencontre avec nos ambassadeurs métiers.
- Échanges avec des hôtels et restaurants partenaires.
- Ateliers Housekeeping pour découvrir les métiers de l’hébergement.
- Moments de networking et d’échanges autour des opportunités d’emploi.
Cet événement constitue une opportunité privilégiée pour :
- présenter des établissements engagés et nos différents métiers.
- rencontrer de potentiels futurs collaborateurs.
- valoriser notre engagement pour l’emploi local.
- échanger avec les acteurs institutionnels et professionnels du secteur.
Lieu : Campus Vatel - 30 chemin Bottard à Saint-Gilles
Date : Lundi 20 avril 2026, de 8H30 à 13H