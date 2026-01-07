Les États-Unis annoncent avoir "saisi" un pétrolier russe lié au Venezuela

Les États-Unis ont annoncé ce mercredi 7 janvier 2026, avoir saisi dans l'Atlantique nord un pétrolier battant pavillon russe, qui était poursuivi depuis plusieurs jours par les garde-côtes américains dans le cadre du blocus de Washington visant des pétroliers liés au Venezuela. (Photo : AFP)

Les forces spéciales américaines ont réussi à arraisonner le "Marinera" un pétrolier anciennement connu sous le nom de Bella 1. Selon les États-Unis, ce navire enfreint le blocus émis par la Maison Blanche depuis 2019.

Selon les journalistes de CNN, cela fait plusieurs semaines que les Américains essaient de saisir ce pétrolier russe qui aurait des liens avec le Venezuela.

- Un blocus avant "l'exfiltration" de Nicolas Maduro-

L'embargo sur le pétrole Vénézuélien avait été assoupli en 2023 avec des licences pour opérer dans le pays, mais Donald Trump les a révoquées depuis son retour à la Maison Blanche.

Cela oblige le Venezuela à écouler sa production sur le marché noir à des prix nettement plus bas, à destination en particulier de la Chine.

La saisie d'un pétrolier pourrait peser sur ces exportations, en dissuadant les acheteurs potentiels.

Le Venezuela fournit 1,1 million de barils par jour de pétrole brut, principalement à la Chine, selon des analystes.

Le représentant commercial de l'Union européenne au Venezuela, Jaime Luis Socas, avait estimé que les achats de pétrole brut au Venezuela chuteraient de 75%, passant de 1,535 milliard d'euros en 2024 à 383 millions d'euros en 2025.

Après avoir annoncé la capture et l'exfiltration du président Vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier dernier, Donald Trump a déclaré ouvertement que les États-Unis allaient "diriger" le Venezuela et que les entreprises américaines contrôleraient son pétrole.

www.imazpress.com avec l'AFP