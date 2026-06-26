À La Réunion, l’association Lire pour en Sortir œuvre en faveur de la lutte contre l’illettrisme en milieu carcéral et pour la réinsertion des personnes détenues. Engagée sur le territoire depuis plusieurs années, l’association déploie un accompagnement individualisé permettant à de nombreuses personnes de retrouver les fondamentaux de la lecture et de l’écriture. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Crédit Agricole La Réunion - Mayotte s'engage aux côtés de l'association Lire pour en Sortir

En Hexagone comme en outre-mer, la maîtrise insuffisante des savoirs de base est un facteur aggravant d’exclusion.

À La Réunion, près de 60 % des personnes entrant en détention rencontrent des difficultés importantes de lecture et d’écriture, freinant leur accès à l’emploi, à la formation et à une réinsertion durable. La moitié d’entre elles a moins de 30 ans, pour une durée moyenne de détention de 12 mois.

Faire du temps de détention un temps utile et de deuxième chance, pour préparer une réinsertion sans récidive, est un enjeu de société et pour le territoire réunionnais.

Un engagement concret en faveur de l'inclusion et de la réinsertion -

Depuis 2018, l'association Lire pour en Sortir déploie dans les établissements pénitentiaires réunionnais un programme innovant de réappropriation de la lecture. Basé sur un accompagnement individualisé hebdomadaire, il repose sur des rencontres régulières entre personnes détenues et bénévoles formés, ainsi que sur une offre de lecture adaptée aux différents niveaux.

En 2025, grâce à l'engagement de 26 bénévoles et d'une salariée, 300 personnes détenues, majeures et mineures, ont bénéficié de cet accompagnement.

Les résultats observés sont particulièrement encourageants :

• Amélioration du niveau de lecture, d'écriture et du vocabulaire ;

• Développement de la confiance en soi et de l'autonomie ;

• Maintien d'un lien positif avec la société civile grâce aux échanges avec les bénévoles ;

• Valorisation des efforts accomplis dans le cadre du parcours d'exécution de peine auprès des magistrats.

Le soutien du Crédit Agricole La Réunion – Mayotte permettra dès 2026 d’accompagner 350 personnes détenues sur l’ensemble du territoire, renforçant ainsi l’impact du programme et les perspectives de réinsertion.

À travers ce partenariat, les deux structures réaffirment leur volonté commune d'agir concrètement en faveur de l'inclusion, de l'égalité des chances et de la prévention de la récidive par l'accès aux savoirs fondamentaux.