Loto du patrimoine : l'ancienne usine de Beaufonds à Saint-Benoît sélectionnée pour l'édition 2026

Le loto du patrimoine a révélé ce mardi soir, 14 avril 2026, la liste des 18 sites emblématiques sélectionnés pour l'édition 2026, la neuvième. À La Réunion, l'ancienne usine de Beaufonds à Saint-Benoît a été retenue. Grâce au soutien de la Mission Bern, la Fondation d’entreprise La Martiniquaise pourra engager d’importants travaux de restauration dans la partie ancienne du site.

C'est la neuvième édition de la mission Bern, du nom de l'animateur télé Stéphane Bern. Un site a été retenu par région.

Le montant des dotations de chaque site sera révélé ultérieurement.

- Le projet : sauvegarder un héritage bâti de l’histoire ouvrière réunionnaise -

Les vestiges de l’ancienne usine de Beaufonds, situés à Saint-Benoît, représentent un pôle d’attractivité majeur, rappelle la Mission patrimoine. La distillerie Rivière du Mât a établi ses quartiers en 2012 dans ce complexe datant du XIXᵉ siècle, initialement destiné à l’exploitation du sucre. Cela en fait l’une des plus anciennes et des plus grandes distilleries réunionnaises encore en activité.

Parallèlement à cette production, les bâtiments anciens, datant du XIXᵉ siècle, accueillent divers parcours de visite et des espaces de dégustation pour les visiteurs.

Entre 2024 et 2025, 10.000 personnes ont sillonné le domaine industriel et visité les vestiges de l’ancienne sucrerie.

Grâce au soutien de la Mission Bern, la Fondation d’entreprise La Martiniquaise pourra engager d’importants travaux de restauration dans la partie ancienne du site. Ils comprendront la réfection des maçonneries et des toitures des bâtiments anciens, en vue d’y créer un musée consacré au patrimoine industriel et culturel de la distillerie.

Construite entre la fin des années 1820 et le début des années 1830, cette usine est d’abord conçue comme une sucrerie par les frères Hubert Delisle. L’usine connaît plusieurs propriétaires au fil des années, qui la reconstruisent, la modernisent et agrandissent le domaine industriel.

En 2012, la distillerie Rivière du Mât investit les lieux et restaure l’un des éléments emblématiques du site : la cheminée de Beaufonds. Inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques en 2002, elle constitue un véritable symbole de l’architecture industrielle du XIXᵉ siècle.

- 18 sites sélectionnés pour le Loto du patrimoine -

La liste complète

- Auvergne-Rhône-Alpes : anciens Grands Thermes à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme)

- Bourgogne-Franche-Comté : Fosse Dionne à Tonerre (Yonne)

- Bretagne : chapelle Notre-Dame du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon (Finistère)

- Centre Val de Loire : ancienne maison de la culture de Bourges (Cher)

- Corse : couvent Saint-François d’Orezza à Piedicroce (Haute-Corse)

- Grand Est : ancienne synagogue de Phalsbourg (Moselle)

- Hauts-de-France : château royal de Senlis (Oise)

- Île-de-France : château de Paley (Seine-et-Marne)

- Normandie : château de Médavy (Orne)

- Nouvelle-Aquitaine : Fort Boyard (Charente-Maritime)

- Occitanie : ancienne manufacture de draps de Montolieu (Aude)

- Pays de la Loire : ferme modèle du château de la Valette à Villiers-Charlemagne (Mayenne)

- Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Fort Queyras à Château-Ville-Vieille (Hautes-Alpes)

- Guadeloupe : maison de l’historien Lacour à Basse-Terre

- Martinique : église Notre-Dame de la Visitation au Gros-Morne

- Guyane : ancien moulin de l’habitation Loyola à Rémire-Montjoly

- La Réunion : ancienne usine de Beaufonds à Saint-Benoît

- Mayotte : mosquée d’Antana-Bé à Chirongui

Depuis la première édition en 2018, le loto du patrimoine a permis de venir en aide à près de 1.080 de sites pour leur permettre d'effectuer des travaux de restauration.

Cette initiative est déployée par la Fondation du patrimoine, en partenariat avec le ministère de la Culture et la Française des jeux.

Aujourd’hui, 70% des projets sélectionnés sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 280 chantiers en cours et 500 terminés.

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