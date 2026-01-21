Mafate : le sentier de Roche Plate fermé après un éboulement

Un éboulement est survenu sur le sentier Roche Plate – La Brèche (cirque de Mafate), rendant le passage dangereux pour les randonneurs. Ledit sentier doit être fermé, informe l'Office national des forêts ce mercredi 21 janvier 2026. Depuis Roche Plate, une sortie de Mafate est possible via les itinéraires suivants : 3 Roches / La Nouvelle / Col des Bœufs ou 3 Roches / Marla / Taïbit (Photo : sly/www.imazpress.com)

En revanche, le passage par Fond Mafate (GRR2 entre Roche Plate et La Nouvelle) est déconseillé : bien qu’ouvert, il demeure dangereux en période de saison des pluies.

