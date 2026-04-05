Maurice : un enfant blessé lors d’une attaque de requin

Un enfant de 10 ans a été blessé ce dimanche 5 avril 2026 à Maurice, après une attaque de requin survenue dans le lagon de Tamarin, au sud-ouest de l'île. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incident. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Une attaque de requin a eu lieu dans le lagon de Tamarin, à Maurice. Selon les informations rapportées par L'Express Maurice, un enfant âgé de 10 ans a été blessé à la cuisse alors qu’il se trouvait dans l’eau, à proximité d’un hôtel de la région.

Alertées, les équipes de la National Coast Guard de Black River sont rapidement intervenues sur place pour prendre en charge la victime. L’enfant a d’abord été transporté dans une clinique de la région "avant d’être transféré vers un autre établissement afin de recevoir des soins complémentaires", précise le média mauricien.

Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette attaque, survenue dans une zone habituellement fréquentée par les baigneurs.

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