Météo : du ciel bleu et des rafales de vent pour ce vendredi

Matante Rosina a bien regardé au fond de sa marmite à riz, elle a vu que le ciel bleu sera de retour ce vendredi 26 juin 2026. Elle a aussi vu qu'il y aura toute fois quelques petites averses dans les hauts du nord et de l'ouest. Notre gramoune prévoit également des rafales de vents à Saint-Pierre, Saint-André et sur les sur les plages de l'ouest. Tout cela est vrai chez vous ? (Photo Richard Bouhet/imazpress.com)