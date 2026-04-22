Emmanuelle Hoarau, Miss Éclat Réunion 2025, en route vers un concours international

À 20 ans, Emmanuelle Hoarau, élue Miss Éclat Réunion 2025, représentera l’île lors d’un concours international en mai prochain. La jeune femme espère faire rayonner La Réunion au-delà de ses frontières. (Photos DR)

Dans un mois, Emmanuelle Hoarau participera à un concours international inédit, premier du genre créé en France. Après une semaine de préparation, qui se tiendra du 17 au 23 mai 2026, au Cap d’Agde, direction Miss et Mister Éclat International. Une aventure qu’elle aborde avec détermination et fierté.

- Un concours international -

"Ce projet me tient particulièrement à cœur, car il me permet de valoriser La Réunion, sa culture, ses talents et son ouverture à l’international", confie-t-elle. Première Miss Éclat Réunion, Emmanuelle Hoarau entend bien marquer les esprits dans cette compétition qui réunira des candidat.e.s venu.e.s de plus d’une dizaine de pays.

Passionnée par l’univers des concours de beauté depuis l’adolescence, elle a multiplié les expériences ces dernières années. "Je participe à différents concours depuis l’âge de 16 ans. Aujourd’hui, j’ai obtenu au total 7 écharpes", précise-t-elle. Sa dernière victoire en date : la première place lors d’un concours de catwalk organisé, l'année dernière, par Ritchy Cobral, coach de catwalk.

- Après la maladie, la résilience -

Mais derrière les strass et les projecteurs, c’est aussi une histoire de résilience qui se dessine. Emmanuelle évoque un parcours personnel marqué par des problèmes de santé dès l’enfance, avec notamment une longue hospitalisation lorsqu'elle avait 6 ans. "Cette expérience m’a appris la résilience et m’a donné une conviction forte : il ne faut jamais arrêter de rêver, même lorsqu’on traverse la maladie", elle assure.

Aujourd’hui, la jeune femme souhaite porter un message d’espoir et d’ambition, tout en incarnant une jeunesse réunionnaise tournée vers le monde.

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