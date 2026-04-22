À retenir ce soir : pétroliers, mal-logement, volcan, opération escargot, et météo

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 22 avril 2026 : - Prix des carburants : sans solution proposée par les pétroliers, les entreprises pourraient se mobiliser dès lundi - La fondation pour le logement déplore "les grands renoncements des pouvoirs publics" face au mal-logement à La Réunion - Volcan : arrêt du trémor volcanique au Piton de la Fournaise, une reprise de l’éruption n'est cependant pas exclue - Grève dans les cliniques privées : opération escargot dans le sud, les grévistes demandent une réunion en préfecture - L'est et le sud-est de La Réunion en vigilance jaune fortes pluies orages à 18h

Au lendemain d'une réunion tendue en préfecture, les compagnies pétrolières sont reçues, ce mercredi matin 22 avril 2026 par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Deets). Objectif : tenter d'obtenir, enfin, des engagements concrets pour faire baisser les prix des carburants à La Réunion. Sans réponse concrète, les entreprises réunionnaises préviennent déjà : une nouvelle mobilisation pourrait être organisée dès le lundi 27 avril

Ce 22 avril 2026, la Fondation pour le logement (anciennement Fondation Abbé Pierre) publie son nouvel éclairage sur l'état du mal-logement à La Réunion et révèle que l’année 2025 a de nouveau durement frappé les personnes dépourvues de logement ou mal-logées. "Tous les indicateurs du mal-logement se dégradent, la pauvreté et les inégalités atteignent des sommets" note la Fondation. "Pourtant, les pouvoirs publics semblent s'attaquer davantage aux mal-logés qu'aux causes du mal-logement. Les décisions nationales et locales, alimentent des tensions sociales et renforcent le sentiment d'abandon en particulier des personnes les plus précaires" déplore l'organisme

Ce mardi 21 avril 2026, les volcanologues notaient l'arrêt du trémor volcanique au Piton de la Fournaise. "Depuis le 20 avril 2026, nous observons une diminution du trémor volcanique, qui était de nouveau enregistré depuis le 19 avril. Ce signal, associé à la circulation de fluides magmatiques et/ou gazeux à faible profondeur, est désormais indiscernable du bruit sismique ambiant" peut-on lire dans un communiqué de l'observatoire volcanologique. Ce qui signifie donc l’arrêt du trémor expliquent les scientifiques. Ils ajoutent tout de même, qu'une reprise de l’éruption "au cours des prochains jours ne peut pas être exclue, en particulier dans un contexte où une inflation de l’édifice semble se dessiner."

Les salariés grévistes décident de durcir leur mouvement et organisent une opération escargot dans le sud, entre Saint-Leu et Pierrefonds. Mobilisés depuis ce lundi 20 avril, ils demandent à être traités à l'égal des confrères du secteur public de la santé et lancent un appel à l'aide au ministère de la Santé. Après des échanges qu'ils jugent infructueux avec l'Agence Régionale de Santé, ils réclament aujourd'hui une rencontre avec le préfet de La Réunion. Ce mercredi 22 avril 2026 marque le troisième jour de mobilisation des salariés des cliniques privées.

Ce mercredi 22 avril 2026, Météo France Réunion place l'est et le sud-est de l'île en vigilance jaune fortes pluies orages dès 18 heures.