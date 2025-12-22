Miss Petite Universe Réunion : une élection couronnée de succès au musée Stella Matutina

Le Musée Stella Matutina a accueilli l’élection Miss Petite Universe Réunion, un événement qui s’impose désormais comme un véritable rendez-vous culturel et événementiel sur le territoire réunionnais. Alliant élégance, mise en scène et valorisation des parcours féminins, cette édition a rencontré un franc succès auprès du public et des acteurs locaux. Nous publions ci-dessous le communiqué

Portée par le Comité Miss Petite Universe Réunion, l’élection ne se limite pas à un concours de beauté : elle met en avant des valeurs humaines fortes telles que la bienveillance, le respect, la confiance en soi et le dépassement personnel, dans un cadre professionnel et structuré. Le choix du Musée Stella Matutina a renforcé la dimension culturelle de la soirée, offrant un écrin symbolique à cet événement.

L’ambiance, particulièrement dynamique, a été marquée par la présence de Dominique Barret, ainsi que par une animation musicale très remarquée, avec DJ Dvxm et un saxophone live avec Sthan venant tout droit de Maurice, contribuant à faire de cette soirée un moment fédérateur et festif.

Au terme des délibérations du jury, les résultats ont été dévoilés.

Miss Petite Universe Réunion

• Miss Teen Petite Universe Réunion : Alexia Coupoussamy

• 1re Dauphine : Melina Maillot

• 2e Dauphine : Jade Payet

• 3e Dauphine : Sitara Nourmamod

• 4e Dauphine : Aurore Robert

• Prix de l’Élégance : Laetitia Hivanhoe

Résultats – Miss Petite Universe Réunion

• Miss Petite Universe Réunion : Malya Chamant

• 1re Dauphine : Émilie Clorate

• 2e Dauphine : Anaïke Bertil

• 3e Dauphine : Lynzee Dijoux

• 4e Dauphine : Valériane Lepinay

• Prix de l’Élégance : Maureen Settama

Les lauréates porteront désormais les couleurs de La Réunion lors de l’élection nationale Miss Petite Universe France, qui se tiendra au Zénith de Caen en mai prochain.

Une opportunité majeure pour ces jeunes femmes de représenter le territoire réunionnais sur une scène nationale, et de valoriser son dynamisme, sa diversité et son savoir- faire événementiel.

Par cette édition réussie, le Comité Miss Petite Universe Réunion confirme sa volonté de contribuer au rayonnement culturel de l’île, tout en accompagnant les candidates vers des perspectives nationales, dans un esprit de professionnalisme et de fierté collective.