Mobilité nationale et internationale : l’IRTS Réunion déploie 143 apprenants à travers le monde

Dans le cadre de leur cursus de grade licence, 143 apprenants de l’IRTS de La Réunion et de l’antenne de Mayotte ont débuté ce mardi 24 mars 2026 un stage de mobilité de trois mois. Qu'ils se destinent à l'éducation spécialisée, à l’éducation des jeunes enfants ou au service social, ces futurs professionnels s'exportent sur des territoires internationaux pour enrichir leurs compétences et introduire de nouvelles perspectives sur notre île. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : IRTS)

Cette mobilité inter filières s'appuie sur un réseau solide de coopérations. Grâce à des partenariats privilégiés, les apprenants ont la possibilité de rejoindre des structures de référence en Belgique, en Roumanie, en Suisse, en Espagne, au Sénégal, au Québec, en Suède ou encore à Maurice ou Madagascar.

Cette dynamique de mobilité s'étend également à l’ensemble des territoires français : de l’Hexagone à la Polynésie française, en passant par la Nouvelle-Calédonie ou Mayotte, les futurs professionnels s'immergeront au sein de structures sociales et médico-sociales reconnues.

Cette ambition d’ouverture est rendue possible par le soutien déterminant du programme Erasmus+, de LADOM (Réunion et Mayotte), de la Région Réunion et du Département-Région de Mayotte.

Ces futurs travailleurs sociaux vont effectuer une mise en pratique de leurs savoirs et savoir-faire acquis à l’IRTS tout au long de leur formation mais aussi au sein des stages effectués localement.

- Un stage en mobilité pour parfaire la formation des étudiants de l'IRTS -

Ce stage en mobilité vient parfaire leur formation avant l’obtention de leur diplôme d’état en 2027, il favorise l’esprit d’ouverture et enrichira leur vision du métier.

Dorine, future éducatrice de jeunes enfants, promotion 2024-2027 – Destination Papetee (Polynésie française) témoigne. "Afin de trouver mon stage hors de l’île, j’ai prospecté directement des structures de la petite enfance à Papetee. Elles ont été très réactives et intéressées par l’interculturalité que propose cette formation pratique. J’ai choisi cette destination car je trouve particulièrement intéressant de découvrir comment l’éducation et l’accompagnement des jeunes enfants peuvent être pensés dans un autre contexte culturel et social. Cela représente pour moi une opportunité d’enrichir ma réflexion professionnelle et d’ouvrir mon regard sur d’autres pratiques éducatives".

"J’ai particulièrement hâte d’approfondir le volet de l’accompagnement à la parentalité, qui est pour moi un aspect essentiel dans le soutien au développement et au bien-être de l’enfant. Ce stage représente aussi une belle opportunité de rencontrer des professionnels, d’échanger autour des pratiques et d’enrichir ma réflexion. Enfin, la possibilité de découvrir la Polynésie est pour moi une expérience très enrichissante, tant sur le plan humain que culturel", dit-elle.

De son côté, Juliana, future éducatrice spécialisée, promotion 2024-2027 – Destination métropole (Lyon) confie : "J'ai démarché par téléphone pour échanger avec des professionnels pour mieux comprendre les missions et le public accompagné. Cela m’a permis de trouver une structure qui correspond à mon projet professionnel pour ce stage de terrain".

"J’ai choisi cette destination car je pars avec mes enfants. La France me permet de pouvoir les scolariser dans de bonnes conditions et de vivre cette expérience dans un cadre sécurisé pour eux. C’est donc à la fois un choix professionnel et personnel. La protection de l’enfance est un champ dans lequel j’aimerais travailler plus tard. Ce stage au sein d’un service de l’aide sociale à l’enfance représente donc une opportunité importante pour découvrir ce domaine de l’intérieur, comprendre les enjeux et développer mes compétences", poursuit l'étudiante.

- Les stages mobilité au cœur du projet pédagogique de l’IRTS de La Réunion et Antenne de Mayotte -

Pour les formations de grade licence, la mobilité de 3 mois est systématiquement effectuée en fin de 2eme année et concerne les promotions d’Educateur ou Educatrice de jeunes enfants, d’Educateur ou Educatrice spécialisé.e et d’Assistant ou Assistante de service social.

Cette possibilité s’ouvre également à d’autres formations sans caractère obligatoire. Ainsi, 6 apprenants en formation de Moniteur éducateur / Technicien de l’intervention sociale et familiale partiront en stage hors de l’île à destination de la Belgique le 23 avril 2026.

Cette mobilité fait partie intégrante du projet pédagogique de L’ARFIS OI-IRTS proposant une modalité innovante de la formation pratique affirmant une identité professionnelle internationale du travailleur social.

La mobilité proposée aux apprenants de l’IRTS s’inscrit dans un cadre international voué à dépasser le caractère insulaire des territoires et à favoriser la montée en compétences des futurs travailleurs sociaux.

Ces nouvelles mises en pratique et connaissances capitalisées lors de ces stages en mobilité par les apprenants permettent de former des professionnels à haute technicité, disposant d’une expérience de terrain et d’une ouverture d’esprit favorisant l’intérêt pour l’innovation.

Cette mobilité permet de travailler également des compétences transversales à tout secteur professionnel telles que la capacité d’adaptation, le travail en équipe, la circulation de l’information, la gestion des conflits et bien d’autres compétences nécessaires à toute activité professionnelle. C’est un atout pour le CV (traduit sur le modèle du CV Europass), une clé pour trouver un emploi plus qualitatif, plus rapidement.

Ce sont les futurs travailleurs sociaux qui seront capables de répondre rapidement aux besoins cruciaux des territoires de La Réunion et de Mayotte dans l’accompagnement et le suivi des personnes les plus fragiles et vulnérables.

Pour en savoir plus sur la mobilité à l’international proposée par l’IRTS de La Réunion.